¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¤Ê¤¼´Ú¹ñÀ½Àø¿å´Ï¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤¿¤Î¤«
11·î26Æü¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¿··¿Àø¿å´ÏÆ³Æþ·×²è¡Ö¥ª¥ë¥«¡ÊOrka¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤ÎËÉ±Ò»º¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄËº¨¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¡£¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ÎËÉ±ÒÂç¼ê¥µ¡¼¥Ö¤òºÇ½ª»ö¶È¼Ô¤ËÁªÄê¤·¡¢Æ±¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¼¡À¤ÂåÀø¿å´Ï¡ÖA26¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Î¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¶âÍ»»Ù±ç¤ä»º¶È¶¨ÎÏ¤òÁ°ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ½ªÁª¹Í¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡Ö´Ú¹ñÊý¼°¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Äã²¼
¥ª¥ë¥«¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶°Ê¹ß¡¢·³»öÅª¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ë¥Ð¥ë¥È³¤¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É³¤·³¤¬¿··¿Àø¿å´Ï3ÀÉ¤òÆ³Æþ¤¹¤ëÂç·¿»ö¶È¤À¡£»ö¶ÈÈñ¤ÏÌó100²¯¥º¥í¥Á¡ÊÌó3Ãû8000²¯±ß¡Ë¡¢±¿ÍÑ¡¦°Ý»ýÈñ¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ë¤ÈºÇÂç8Ãû±ßµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤¹¤ë¡£Ã±¤Ê¤ëÁõÈ÷Ä´Ã£¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢º£¸å¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÀø¿å´Ï¤ÈÂ¤Á¥Ê¬Ìî¤Ç¤Î¡ÖÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤òÁª¤Ö°ÕÌ£¹ç¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎTKMS¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥µ¡¼¥Ö¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ê¥Ð¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Õ¥£¥ó¥«¥ó¥Æ¥£¥¨¥ê¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Ê¥Ð¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¡¢À¤³¦¤Î¼çÍ×Â¤Á¥¡¦ËÉ±Ò´ë¶È¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ»²Àï¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤¬Äó°Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÓ¿åÎÌÌó3600¥È¥ó¤Î¡ÖÄ¥ÊÝ»©·¡ÊKSS-·¡Ë¥Ð¥Ã¥Á¶¡×¡£Àø¿å´ÏÈ¯¼ÍÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÊSLBM¡Ë¤òÅëºÜ¤Ç¤¤ëÂç·¿´Ï¤Ç¡¢¹¶·âÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë´Ú¹ñÂ¦¤Ï¡¢¶¥¹ç¹ñ¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¡¢À°È÷¥¤¥ó¥Õ¥é¤ä°Ý»ý¡¦Êä½¤¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¹½ÃÛ¤È¤¤¤Ã¤¿»º¶È¶¨ÎÏ°Æ¤ò¸øÉ½¤·¡¢Àø¿å´Ï¹ØÆþÂå¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â´Ú¹ñ¹ñÆâ¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¤Û¤Ü100¡óÊÝ¾Ú¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£¾ò·ïÌÌ¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ÎºâÀ¯ÉéÃ´¤Ï¶Ë¤á¤Æ·Ú¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ÃÏÍýÅª¤Ë¤â¶á¤¤¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡ÖºîÀï´Ä¶¤È¤ÎÅ¬¹çÀ¡×¤À¡£¥Ý¡¼¥é¥ó¥É³¤·³¤Î¼ç¤Ê³èÆ°³¤°è¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥ë¥È³¤¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ¿å¿¼¤¬Ìó55¥á¡¼¥È¥ë¤ÈÀõ¤¯¡¢³¤Äì¤Ë¤Ïº½¤äÅ¥¤ÎÂÏÀÑÊª¤¬Â¿¤¤¡£ÃÏ·Á¤ÏÊ£»¨¤Ç¡¢¶¹¤¤³¤°è¤Ç¤Î±£Ì©¹ÔÆ°¤äµ¡Æ°À¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢2000¡Á2500¥È¥óµé¤ÎÈæ³ÓÅª¾®·¿Àø¿å´Ï¤¬ÍÍø¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¥µ¡¼¥Ö¤ÎA26¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ð¥ë¥È³¤¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤¬³«È¯Ãæ¤ÎÀø¿å´Ï¤Ç¡¢Àõ³¤°è¤Ç¤Î±£Ì©À¤äµ¡Æ°À¡¢ÄãÁû²»À¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢3600¥È¥óµé¤ÎÄ¥ÊÝ»©·¥Ð¥Ã¥Á¶¤Ï¸õÊä´Ï¤ÎÃæ¤ÇºÇÂç¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂ¦¤ÎÍ×µá¤ÈÉ¬¤º¤·¤â¹çÃ×¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
À¯¼£¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌÌ¤Ç¤ÎÍ×°ø¤âÂç¤¤¤¡£´Ú¹ñ¤ÏNATO¡ÊËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ËÈó²ÃÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢NATO²ÃÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀïÆ®¥·¥¹¥Æ¥à¤ä±¿ÍÑÌÌ¤Ç¤Î´°Á´¤Ê¸ß´¹À¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤¿¡£SLBMÅëºÜ¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤â¡¢³¤Äì´Æ»ë¤ä¾ðÊó¼ý½¸¡¢ÆÃ¼ìºîÀï¤ò¼çÌÜÅª¤È¤¹¤ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥É³¤·³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¿®Íê¡×¤ÎÌäÂê¤âÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£²¤½£¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢¡Ö¥Ð¥¤¡¦¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó¡Ê°èÆâÍ¥ÀèÄ´Ã£¡Ë¡×¤ÎÎ®¤ì¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ÁõÈ÷Ä´Ã£¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë»º¶È¶¨ÎÏ¤äÁê¸ß¹ØÆþ¡¢µ»½Ñ°ÜÅ¾¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ï¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¹ñ±ÄËÉ±Ò´ë¶ÈPGZ¤È¤Î¶¨ÎÏ¤òÄÌ¤¸¡¢A26¤Î°ìÉô¤ò¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¹ñÆâ¤ÇÀ½Â¤¡¦À°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÀ½Ê¼´ï¤Î¹ØÆþ¤Ë¤âÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£
ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê´¶¤Ï°ÊÁ°¤Û¤ÉÈ×ÀÐ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£2022Ç¯¤Ë·ÀÌó¤·¤¿FA-50·Ú¹¶·âµ¡¤Î²þÎÉ·¿¡ÖFA-50PL¡×¤Ï¡¢Ç¼Æþ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÃÙ¤ì¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÇ¼´ü¤ò¼é¤ëKËÉ±Ò»º¶È¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤ËÍÉ¤é¤®¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§´Ú¹ñ¤Î¥«¥Ê¥ÀÀø¿å´Ï¼õÃí¤Ë°Å±À¡ÄÆÈ¤¬¹ñ²ÈÀïÎ¬¤ÇÀè¹Ô¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ËÂ³¤ÇÔÂà¤«¡Ë
¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ÎºâÀ¯´Ä¶¤¬²þÁ±¤·¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤¿¡£EU¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ð¶â¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¶âÍ»»Ù±ç¤ÈÂ¨Ç¼¡×¤òÉð´ï¤Ë¤·¤¿´Ú¹ñÊý¼°¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÏÁêÂÐÅª¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÇÔËÌ¤Ï¡¢´Ú¹ñËÉ±Ò»º¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀïÎ¬¤ÎÅ¾´¹¤òÇ÷¤ë½ÐÍè»ö¤È¤¤¤¨¤ë¡£ÀÇ½¤ä²Á³Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ±ÌÁ´Ø·¸¡¢»º¶È¡¦µ»½Ñ¶¨ÎÏ¡¢À¯¼£Åª¿®Íê¤ò´Þ¤á¤¿Êñ³çÅª¤ÊÄó°Æ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ê»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤¬¼¨¤·¤¿ÁªÂò¤Ï¡¢º£¸å¿Ê¤à¥«¥Ê¥ÀÀø¿å´Ï»ö¶È¤Ê¤É¡¢Â¾¹ñ°Æ·ï¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£KËÉ±Ò»º¶È¤¬Àè¿Ê¹ñ»Ô¾ì¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢º¬ËÜÅª¤ÊÀïÎ¬¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£