食べることが大好き♡【俳優・永瀬莉子】の“冬の過ごし方”をネホハホ！
圧倒的な透明感とお芝居に対する姿勢が魅力の、注目俳優・永瀬莉子さんがRayに登場！今回は、そんな永瀬さんの「冬の過ごし方」をご紹介します。食べ物、香り、Rayの撮影を終えて、といった3つのトピックから、永瀬さんの知られざる一面をフカボリ♡
永瀬莉子の冬キブン
芯の強さと透明感、そして等身大の魅力♡
そのすべてをあわせもつ永瀬莉子さんの“冬”をちょっとだけのぞき見。
ピュアなホワイトに包まれた、まるでネコのようにキュートなルックスにもどうぞ沼ってください。
Topic 冬と食べ物
「私、食べることが大好きなんです（笑）。いちばん好きな食べ物は、焼き小籠包。
ふつうの小籠包じゃなくて、焼きっていうのがポイント♡ 下がカリッカリで、なかがジュワー……この感じがたまりません。
あと冬になると食べたくなるのが、おでん。大根、糸こんにゃく、たまごがあれば大満足です。
お菓子でいうと、年中無休でグミが好き！だからポーチに3種類ぐらい入れて持ち歩いています。最近はハード系のソーダ味にハマっています！」
Topic 冬の香り
「香水はその日の気分で変えられるようにいろいろ使っていて、基本はウッド系とかムスクが入っているようなユニセックスな香りが好み。
でも冬になるとなぜかお花の甘めな香りをつけたくなります。特に意識しているわけではないのですが、甘い香水をはじめて使ったタイミングが冬だったので、冬の香りのイメージがあるのかも」
Topic Rayの撮影を終えて
「今日の撮影は、ちょっとアンニュイで儚さもあって……Rayの世界だなぁって感じがしました。すごく仕上がりが楽しみです。
2025年は、いろんなことに挑戦できた年だったので、2026年はもっとみなさんの日常のなかに楽しみをお届けできるようにがんばっていきます。
このページでいろいろと私のことを知ってもらえますように……♡」
ドラマ特区『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』
毎週木曜放送中
過去の出来事をきっかけに、人との関わりにトラウマを持ち、深く関わることを避けてきた大学生・空野かける（藤原大祐）は、目の見えない少女・冬月小春（永瀬莉子）と出会い、小春の夢を叶えるために動き始めるーーー。
楽しむことを諦めてきた男子大学生が、強く生きる少女に恋をする切ない純愛ラブストーリー。
永瀬莉子
ながせ・りこ●2002年8月13日生まれ、広島県出身。“ミスセブンティーン2018”に選ばれ、モデルデビュー。2019年にはドラマ『ココア』で本格的に俳優業を開始。
2026年2月には、坂元裕二作の舞台『またここか』に出演予定。活躍の場を広げ続ける注目の若手俳優♡
撮影／葛川栄蔵（hannah）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／ Mien（Lila）取材・文／アンドウヨーコ
Ray編集部 エディター 佐々木麗