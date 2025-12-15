【税務調査まとめ】申告漏れが多い業種ランキングが公表！フードデリバリー配達員は大丈夫？
フードデリバリー配達員として活動するレクター氏が、自身のYouTubeチャンネルで「税務調査の結果が公表！フードデリバリー業界はどうだった？」と題した動画を公開。先日公表された税務調査の結果を基に、申告漏れの多い業種ランキングや、AI活用による調査強化の実態について解説した。
動画でまず紹介されたのは、1件あたりの申告漏れ所得金額が高額な業種のランキングである。1位は「キャバクラ」で4,164万円、2位は「眼科医」で3,894万円、3位は「ホステス・ホスト」で2,968万円と続いた。レクター氏は、フードデリバリー業界はこのランキングには入っていないと発言。一方で、ランキング上位の業種は申告漏れの金額が非常に高額である点に言及した。
続いて、税務当局が調査対象の選定にAIを活用するなど、調査手法を強化している現状について触れた。この結果、調査等の合計件数は前事務年度の60万5千件から73万6千件へと増加。追徴税額の総額は過去最高を記録したという。さらに、無申告者に対する調査も強化されており、所得税の追徴税額総額は252億円に上り、1件あたりの追徴税額である524万円とともに過去最高となったことが示された。
これらの状況を踏まえ、レクター氏はフードデリバリー配達員の確定申告状況に関する調査データも紹介。過去の調査ではあるものの、約32%が確定申告をしていないという結果が出ていることに触れ、注意を促した。
動画の締めくくりとして、申告漏れが発覚した場合には「無申告加算税」や「延滞税」といった重いペナルティが課されると説明。たとえ現在は税務調査の主要なターゲットではなくても、AIの活用などで調査は年々厳しくなっているため、特に初めて確定申告を行う配達員は早めに準備を進めるべきだと呼びかけた。
