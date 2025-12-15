【ブラウンダスト2 ビーチの天使 テレーゼ】 2026年10月 発売予定 価格：23,100円 【ブラウンダスト2 デイドリーム・バニー モルフェア】 2026年10月 発売予定 価格：23,100円

海外のホビーメーカー「Hobby Sakura」は、フィギュア「ブラウンダスト2 ビーチの天使 テレーゼ / デイドリーム・バニー モルフェア」を、それぞれ2026年10月に発売する。価格は各23,100円。

本製品は、スマホゲーム「ブラウンダスト2」より、水着姿の「ビーチの天使 テレーゼ」とバニー姿の「デイドリーム・バニー モルフェア」を、それぞれ1/7スケールでフィギュア化したもの。

「ブラウンダスト2 ビーチの天使 テレーゼ」は、青色のビキニタイプの水着を着た姿を立体化しており、水着に収まりきらないグラマラスな体や恥ずかしそうな表情、黄色の浮き輪なども細やかに表現している。

「ブラウンダスト2 デイドリーム・バニー モルフェア」は、羽が表現されたバニースーツを着用した姿を立体化しており、ムッチリとした体や右手に持ったドリンクなどの小物類も細やかに表現されている。

「ブラウンダスト2 ビーチの天使 テレーゼ」

「ブラウンダスト2 デイドリーム・バニー モルフェア」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約280mm（台座含む） 素材：PVC、ABS

(C) NEOWIZ & GAMFS N inc.