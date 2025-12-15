ＦＥＡＳＹがカイ気配切り上げ、今期連続最高益更新・大幅増配計画を評価

フィットイージー<212A.T>がカイ気配を切り上げている。同社は前週末１２日の取引終了後、２５年１０月期の単独決算発表にあわせ、２６年１０月期の業績・配当予想を開示した。今期の売上高は前期比４０．０％増の１３６億２０００万円、最終利益予想は同４０．６％増の２１億５０００万円を計画。前期に続き過去最高益を更新する見通しとした。また、１０月３１日を基準日とする前期の期末一括配当を従来の見通しから１円増額して２５円としたうえで、今期の配当は中間２６円・期末２０円の年４６円（前期比２１円増配）を予想する。これらを評価した買いが集まったようだ。



フィットネスクラブを運営する同社は２６年１０月期に８４店舗を新規に出店し、期末に３２２店舗とする計画。今期以降、配当性向の目安は３０％（従来は２５％）とし、年２回の配当を実施する方針。中期経営計画もローリング方式により見直し、２８年１０月期に売上高２４０億円、最終利益３８億円などとする目標を掲げた。２５年１０月期の売上高は前の期比４５．８％増の９７億３１００万円、最終利益は同４１．３％増の１５億２８００万円だった。



出所：MINKABU PRESS