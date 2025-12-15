「脳汁でた！」「ページをめくる手が止まらなかった！」

と話題沸騰中の書籍がある。「超難関中学の算数問題をフルカラーでイラストもマンガも使い、対話形式で解説する」という前代未聞の算数エンタメ本『たった1日で誰でも開成・灘中の算数入試問題が解けちゃう本』だ。算数の本でありながら「AIにはできないこと」を裏テーマに作られたこの本の著者はDeNAでAIプロダクトマネージャー兼AIエンジニアとして活躍する菅藤佑太氏。菅藤氏はYouTuberとして4年間で840問もの中学算数入試を解説している。本記事は『たった1日で誰でも開成・灘中の算数入試問題が解けちゃう本』の中から、パズルのように解けるオリジナル問題を、本書と同様、先生と小学生の対話形式で紹介する。

先生：今回は、眠気覚ましにもなる、パズルみたいな問題をやってみよう！

小学生：パズル？ やったー！

先生：こんな問題だ！ どーん！

上のように面積が同じ三角形と四角形が重なっているような図形のうち、黄色い部分の面積が10㎠の時に青色の部分の面積は何㎠になるでしょう？

小学生：え、この青の面積って求められるの？ こんな変な形の面積が？ 辺の長さもわからないし、平行線もないから等積変形も使えないよ！

先生：結論から言っちゃうと、青の面積は黄色と同じ10㎠なんだ。

小学生：同じ面積なの!?

先生：そう！ どんな重なり方をしても、黄色と青は同じ面積になるんだ！

小学生：えーーウソだーーー！

