高温・高圧防水やFeliCaに対応したエントリースマホ「nubia S2 Lite」が発表！日本でメーカー版が2026年2月に発売予定
|新エントリースマホ「nubia S2 Lite」が登場！
ZTEの日本法人であるZTEジャパンは2日、ZTE傘下のNubia Technologyが展開する「nubia」ブランドにおける新商品として5G対応スタンダードスマートフォン（スマホ）「nubia S2 Lite（ヌビア・エス・ツー・ライト）」を発表しています。販路は明らかにされていませんが、恐らくオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）として販売されると見られ、発売時期は2025年2月以降を予定しているとのこと。
違いとしては主に内蔵メモリー（RAM）とリアカメラで、nubia S2は6GB RAMおよび広角カメラと超広角カメラのデュアル構成ですが、nubia S2 Liteは4GB RAMおよび広角カメラのシングル構成で、本体色もnubia S2 Liteはブラックの1色のみとなっています。なお、nubia S2eやnubia S2Rはともに4GB RAMおよび広角カメラのシングル構成となっているほか、さらに内蔵ストレージがnubia S2やnubia S2 Liteは128GBですが、64GBとなっています。
nubia S2 Liteはnubiaブランドにおける新しいエントリースマホで、オープン市場向けとしては2024年3月に発売された「nubia （型番：Z6561J）」の後継機種となると見られ、引き続いて価格を抑えつつも5Gやおサイフケータイ（FeliCa）、防水（IPX5およびIPX8）や防塵（IP6X）、耐衝撃などの米国国防総省調達基準となる規格「MIL-STD-810H」（18項目）に対応しているほか、新たに高温や高圧の防水規格であるIPX9に対応しました。
またチップセット（SoC）にUnisoc製「T8100」（オクタコアCPU「2.2GHz Arm Cortex-A76コア×2＋2.0GHz Arm Cortex-A55コア×6」、クアッドコアGPU「650Hz Arm Mali-G57 MP4」）を搭載して性能が向上しています。なお、前述通りに内蔵メモリー（RAM）は4GB、内蔵ストレージは128GBで、外部ストレージとしてmicroSDXCカードスロット（最大1TB）を搭載しています。加えてnubia Ivyでは省かれていた3.5mmイヤホンマイク端子が復活しています。
画面は上部中央にパンチホールを配置したアスペクト比9：20の縦長な約6.7インチFHD+（1080×2400ドット）TFT液晶で、最大120Hzリフレッシュレートに対応し、画面占有率は92％に達してより没入感の高い映像体験ができるようになっており、パンチホール部分には約800万画素CMOS／広角レンズのフロントカメラが内蔵され、顔認証に対応しているほか、生体認証としては本体側面にある電源キーに指紋センサーが内蔵されています。
また右側面には電源キーや音量上下キーの他に特定のアプリなどを起動できるサイドキー「スマートスタートボタン」も搭載されています。電池は大容量5100mAhバッテリーを搭載し、3年後も最大容量を92％以上維持でき、長期間使用できるようになっており、最大27Wの急速充電（USB PD 3.0準拠）に対応しています。連続待受時間は4GのFDD-LTEで約372時間、連続通話時間は4G（VoLTE）で約1980分。サイズは約167×77×7.98mm、質量は約187g、本体カラーはブラックの1色のみ。
リアカメラは約5000万画素CMOS／広角レンズ（F1.8）のシングル構成で、AIシーン識別（ペットや花、料理、文字など）に対応しており、友達とのランチや旅行先の景色、ペットのかわいい仕草も簡単に思い通りに撮影できるとのこと。その他の仕様はUSB Type-C端子（USB 2.0）、Wi-Fi 5に対応したIEEE802.11a／b／g／n／ac準拠の無線LAN、Bluetooth 5.0、NFC Type A／B、位置情報取得（A-GNSS：GPS、GLONASS、Galileoなど）、ハイレゾ音源、緊急速報機能、国際ローミング、Wi-Fiテザリング（10台）など。
携帯電話ネットワークは5GのSAおよびNSAをサポートしており、対応周波数帯は以下の通りで、SIMはnanoSIMカード（4FF）スロットが1つとeSIMによるデュアルSIMデュアル5Gに対応しています。同梱品はnubia S2 Lite本体のほか、SIM取り出しツールおよびUSB Type-Cケーブル、クイックスタートガイドや保証書などの紙類のみ。OSはAndroid 15をプリインストール。
5G NR: n1, n3, n28, n77
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 28, 41, 42
3G W-CDMA: Band I, II, IV, VIII
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
アプリやアイコンなどがタップしやすいように大きく表示させたり、よく使う電話番号をショートカットに設定したりできる「シンプルモード」に対応しているため、スマホ初心者でも安心して使えるとのこと。また緊急時に大音量を鳴らして保護者への電話発信や位置情報の送信を行える「防犯アラーム」にも対応しており、アプリ利用制限機能と合わせて子供に持たせても安心して使えるようになっています。
さらに通常の電話に加えて「LINE」や「Facebook Messenger」、「Zoom」、「Microsoft Teams」などのアプリでも通話録音をサポートし、AIが通話内容を解析して不審な電話を自動で検知するより確実な「迷惑電話対策」によってキーワードだけでなく会話全体を判断材料として詐欺被害を未然に防いでくれます。
|製品名
|nubia S2 Lite（ヌビア・エス・ツー・ライト）
|サイズ
|約167×77×7.98m（突起部除く）
|質量
|約187g
|本体色
|ブラック
|ディスプレイ
|約6.7インチHD+（1080×2400ドット）
TFT液晶
|HDR表示
|ー
|チップセット（SoC）
|Unisoc T8100
|CPU
|オクタコア（2.2GHz Arm Cortex-A76コア×2＋2.0GHz Arm Cortex-A55コア×6）
|GPU
|クアッドコア（650Hz Arm Mali-G57 MP4）
|内蔵メモリー（RAM）
|4GB
|内蔵ストレージ
|128GB
|外部ストレージ
|microSD／microSDHC／microSDXC（最大1TB）
|リアカメラ
|約5000万画素CMOS／広角カメラ
|フロントカメラ
|約800万画素CMOS／広角レンズ
|バッテリー容量
|5100mAh（取外不可）
|接続端子
|USB Type-C
|ワイヤレス充電
|ー
|生体認証
|指紋、顔
|防水／防塵／耐衝撃
|○（IPX5、IPX8、IPX9）／○（IP6X）／○（MIL）
|おサイフケータイ（FeliCa／NFC）
|○／○
|ワンセグ／フルセグ
|ー／ー
|ハイレゾ音源
|○
|テザリング同時接続数［Wi-Fi／USB／Bluetooth］
|10台／1台／4台
|無線LAN（Wi-Fi）
|IEEE802.11a／b／g／n／ac準拠
|Bluetooth
|Version 5.0
|最大通信速度［受信時／送信時］
|5G：2.14bps／218Mbps
4G：400Mbps／75Mbps
|VoLTE／VoLTE（HD+）
|○／ー
|SIM
|nanoSIMカード×1＋eSIM（デュアルSIM）
|OS
|Android 15
|メーカー
|ZTE
記事執筆：memn0ck
