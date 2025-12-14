【国家公務員】冬のボーナス支給！ 去年は平均約72万円。“民間との差”はどれくらい？

国家公務員の冬のボーナスはいくら？ 令和6年の実績

内閣官房内閣人事局が公表した報道資料によれば、一般職国家公務員（管理職を除く行政職職員）の冬のボーナス平均支給額は約65万2800円でした。平均年齢は33.1歳で、支給月数は2.210月分です。

ただし、給与法改正案が成立したことで、ボーナスの支給月数は年間0.1月分増加し、差額分が後日支給され、冬のボーナスの平均支給額は最終的に約72万2000円となっています。

国家公務員のボーナスは、俸給（基本給）と地域手当や扶養手当などを含めた給与額を基礎として算定されます。

そのため、年齢、扶養の有無、勤務地などによって個人差はあるものの、一定の安定した額が支給される点は特徴といえるでしょう。



民間企業のボーナス水準との比較

厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和7年2月分結果速報等」では、令和6年の年末賞与支給事業所における労働者1人あたりの平均賞与額は41万3277円とされています。

これは、ボーナスが支給された事業所に限定した平均値であり、賞与のない企業などを含まない点には注意が必要ですが、それでも国家公務員の約72万円という水準と比べると大きな差があります。単純比較では国家公務員の冬のボーナスは民間企業平均の約1.75倍となり、国家公務員の賞与水準が相対的に高いことが読み取れます。

もっとも、民間企業の賞与額は企業規模や業種、業績などによって大きく異なります。とりわけ大企業や製造業の一部では国家公務員と同等、もしくはそれ以上の賞与が支給されるケースも存在します。



令和7年の冬のボーナス支給額はいくら？

令和7年12月10日には、国家公務員の令和7年冬のボーナスが支給されました。内閣官房内閣人事局の報道資料によれば、一般職国家公務員（管理職を除く行政職職員）の平均支給額は約70万2200円で、前年同期の約72万2000円から約1万9800円（約2.7％）減少しています。支給月数は2.260月分、平均年齢は32.9歳でした。

なお、人事院勧告に基づいて給与法改正案が成立、公布・施行された場合、最終的な支給額は約74万6100円となり、今回支給された額との差額分が後日支給される予定とのことです。



国家公務員のボーナスの位置づけ

国家公務員のボーナスは、年々安定した水準を保っています。令和6年の冬のボーナスにおいては、民間企業の平均と比較して高い水準で支給されていることは確かであり、こうした数値が「公務員は待遇が良い」という印象につながりやすいと考えられます。

しかし、ボーナスだけで公務員の待遇を評価することは適切ではありません。民間企業の中には国家公務員並みの賞与を支給する企業もあり、公務員には長時間勤務や人員不足による業務負荷など、特有の課題も存在します。

ボーナス水準はあくまで待遇の一側面であり、全体像を踏まえて比較することが重要です。



まとめ

令和6年の国家公務員冬のボーナス平均支給額は約72万2000円、民間企業の平均は41万3277円でした。国家公務員の賞与水準は民間企業平均の約1.75倍と高い水準にあります。

もっとも、ボーナスの金額だけで待遇の優劣を判断することはできません。民間でも高賞与の企業は存在し、公務員には働き方の課題も伴います。

公務員のボーナスは確かに安定しており、家計にとって大きな支えとなるものですが、待遇を総合的に理解するには、給与制度や働き方を含めた幅広い視点での判断が求められます。



出典

