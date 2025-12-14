玄関から部屋の奥まで、足の踏み場もないほどゴミに埋め尽くされた1ルーム。

【写真を見る】衝撃的な“ゴミ屋敷”も… ほふく前進でゴミの山によじ登る ｢奥からメッチャ出てくるわ｣ 9年分のゴミ汚れが蓄積された今回の現場は？専門業者に密着

（依頼者）

「片付けがちょっと苦手で…お恥ずかしながら」

ここは、いわゆるゴミ屋敷。

そんなゴミ屋敷を専門に清掃・片付けをしてくれる業者が愛知県にありました。大阪発のゴミ屋敷専門清掃業者「パートナーズ」。5年前に愛知県にも支店ができ、現在全国に15店舗。そこで代表をつとめるのが石田毅さん。





足の踏み場もないほどのゴミ

去年、全国で5000件ものゴミ屋敷を片付けたという実績が。一体なぜそれほど彼らは選ばれるのか。今回はそんなゴミ屋敷専門清掃業者に密着しました。

午前9時30分、この日依頼があった、とあるマンションの一室へ。その中は…



（パートナーズ 石田毅さん）

「下にはかなりのペットボトルがあります。歩くたびにミシミシなります」

（スタッフ）

「足の踏み場が完全に…」



床が全く見えず、荷物とゴミで埋め尽くされた1ルーム。キッチンも同様、床に散乱するゴミの山。ベランダもゴミと大量のペットボトルで埋め尽くされています。

9年分のゴミが…「根本的に片付けが苦手で。やっちゃった」

実はここ、普通の賃貸マンションではなく…



（依頼者）

「社員寮です」

Q.どれくらい住んでいる？

「9年ぐらい」

Q.普通に生活はしていた？

「はい、住んでました」

Q.過ごすスペースがないように見える

「ベッドの上かテレビの前」

Q.歩きづらいとかは？

「慣れちゃいましたね」

Q.ペットボトル類が多いがゴミ捨てに行かない？

「ちょっと遠くて…」

Q.ゴミ捨て場が？

「根本的に片付けが苦手で…やっちゃった…みたいな」

今回の1ルームは「10段階で言うと1のレベル」

寮長からすぐに片付けをするようにと言われ、今回依頼をしたという。しかし、1ルームとは言え、物とゴミで溢れた部屋。かなり大変な作業になるのではと思いきや…



（石田さん）

Q.この部屋のレベルはどれぐらい？

「10段階で言うと1のレベル」

Q.この部屋はレベル1？

「レベル9や10は天井の方が近くなる。入っていく時もほふく前進やしゃがみながらでないと入っていけない」

パートナーズに来る依頼は衝撃的なゴミ屋敷の案件も多く、ゴミの山をよじ登り、ほふく前進で中に入っていくような部屋や、生ゴミが多く虫が大量発生する部屋の清掃など、ゴミ屋敷清掃に関しては百戦錬磨のプロ集団なんです。

20～30センチにも重なったゴミの層

（石田さん）

「残すものが本棚と本。お洋服なんかも？」

（依頼者）

「そのままでお願いします」



依頼者と残すものの最終確認をし、午前10時いよいよ清掃開始です。この日の作業人数は5人。ベランダから玄関の外まで均等に配置し、効率よく作業を進めていきます。

（石田さん）

「意外と掘っていったらあるなぁ。思ってるよりもありますね。床が全然見えてこない。20～30センチぐらいの層はあります。意外と天井が近い」



ゴミの層が思っていたより厚く、掘れども掘れども中々床が見えてこない。それでも、最初にやることが…



（石田さん）

「畳出てきました！足場がかなり悪くて不安定なので、まず足場を片付けることからスタート。床が見えないとモチベーションも下がる」



まずは足場の安定を確保するのが、作業効率を上げていくポイントだと言います。

ゴミと一緒に散乱していたのは…大量のマンガ

そして、今回のお部屋の荷物の特徴が…



（石田さん）

「マンガが多いですね。残しのマンガがメチャメチャある！お客さまが大事にされているマンガ類。しっかり分けないといけないので、少し時間はかかっています」



ゴミと共に大量に散乱しているのがマンガ。マンガは捨てずに残して欲しいという依頼なので、誤って処分しないよう繊細な作業が必要です。

（清掃員）

「洗濯機の上の座布団は？」

（石田さん）

「お客さんに最後に聞きます。置いておいてくれて大丈夫です」



（石田さん）

「見た目はザザッと作業しているように見える。実際は事細かく作業している」



どれだけゴミと物が多くても、繊細な仕分け作業を徹底する。これがパートナーズが選ばれている理由のようです。

出てきたのは“8年前のカレー”

（石田さん）

「ベッドの下にもかなりゴミが詰まっていまして、奥からメッチャ出てくるわ」



長期間全く掃除をしていなかった部屋。どれだけ片付けても、ベッド下やテーブル下など隙間という隙間から、長年積もりに積もったホコリと共に大量のゴミが出てきます。

中には、驚くような年代モノまで…



（清掃員）

「食品は置いておくってことだったんですけど、賞味期限が2017年、8年前。カレーですね。処分させていただきます」



長期間放置された不用品も多く、廃棄するゴミ袋は積み上がっていきます。

（石田さん）

「お風呂場を先に片付けて、クリーニング入ってもらいましょう」



お風呂場やトイレなどの水回りの清掃も並行して行い、ペースアップをはかります。



（石田さん）

「奥からメッチャ出てくるでしょ？ふりだしに戻ったみたいになってます」

“ゴミ屋敷”はどう変わった？

作業すること約3時間。足の踏み場もなかった“ゴミ屋敷”はどうなったのか。



（依頼者）

「マジかぁ…すっごいですね、知らない部屋…久しぶりに床を見ましたね（笑）」

Q.維持できそうですか？

「ペットボトル捨てる場所決めておこうかな…ありがとうございます」

（石田さん）

「（習慣化したら）絶対にできると思うんで」

ゴミと荷物で溢れていた部屋はスッキリ！カビまみれだったお風呂場も、真っ白ピッカピカに。



他にも廊下やトイレ、ベランダまで、全ての場所を片付け・清掃し、この日の料金は税込み15万円。

社長自ら現場に「僕のモットーは現場主義」

しかし全国に10以上の支店があるにも関わらず、社長自ら現場で作業をするのはなぜなのか。



（石田さん）

「僕のモットーは現場主義。社長業をしていると現場のことが分からない。現場が最先端」



現場でのお客さんとスタッフの声を一番大事にしているからこそ、利用者に選ばれ続けているようです。