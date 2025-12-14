Â¿¤¯¤Î¼õ¸³À¸¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ö´Ö°ã¤¤¤òÁª¤ÖÌäÂê¡×¤Î¹çÍýÅª¤Ê¹¶Î¬Ë¡¤È¤Ï¡©
¡Ö¤Þ¤¸¤á¤ËÊÙ¶¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ1ÅÀ¤Ç¤âÅÀ¿ô¤ò¼è¤ë¡£¤½¤ì¤â¼ÂÎÏ¡×¡£
ÊÐº¹ÃÍ35¤«¤éÅìÂç¹ç³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡Ø5²ÊÌÜ50Ç¯Ê¬10000Ìä¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿ÅìÂçÀ¸¤Î¥Æ¥¹¥È¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯ÂçÁ´¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ÎÃø¼Ô¡¦À¾²¬°íÀ¿»á¤Ï¤½¤¦¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î1ÅÀ¤Ï¤É¤¦¼è¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤è¤ê¥Æ¥¹¥È¤Ç»È¤¨¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö´Ö°ã¤¤¤òÁª¤Ù¡×¤Ç¸«¤ë¤Ù¤¸ÀÍÕ
¡Ö¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤òÃµ¤¹¤Î¤¬¤³¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¸½ºß¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¼Ò²ñ²½¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤³¤ì¤ÏÈÝÄê¤·¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
²¾¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤À¤±¤Ç¤â¡Öº£¤Ã¤Æ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¼Ò²ñ²½¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö´Ö°ã¤¤¤À¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¤ÏÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¤ËÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤Ë¤¯¤¤ÃÏ°è¤Ç¡¢²¿É´Ç¯¤âÃÏ¿Ì¤¬¤Ê¤¤ÃÏ°è¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢²ÄÇ½À¤Ï¡Ö0¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£0.00001¡ó¤Ç¤â²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤À¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÁª¤ÖÌäÂê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÁªÂò»è¤Î¡Ö¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡¢¤È³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Ë¤â¡Ö¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤â°¡¼ï¤È¤·¤Æ´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¡Öthey say that¡Ê¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×¤È¤«¡Öhave a tendency¡Ê¤½¤¦¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡Ë¡×¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤ÎÌäÂê¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¶á¹ÙÇÀ¶È¤Ç¤Ï¡¢Á¯ÅÙ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¾¤ËÈæ¤Ù¤ÆÃ±²Á¤¬¹â¤¯ÇÀºîÊª¤òÈÎÇä¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¢ÇÀ¶È¤Ï¸½ºßµ¡³£²½¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
£À¯ÉÜ¤¬ÇÀ²È¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¸»ºÎÌ¤ÎÀ©¸Â¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤¥ì¥¿¥¹¤ä¥¥å¥¦¥ê¡¦¥È¥Þ¥È¤Ê¤É¤Ï¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤ÇºÏÇÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÞÀ©ºÏÇÝ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¡¤Ï¡Ö¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤Î¤ÇÈÝÄê¤·¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£¢¤â¡¢¡Ö¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ëµ¡³£²½¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤É´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤â¡¢¡Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ÄÇ½À¤¬0¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÈÝÄê¤·¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Åú¤¨¤Ï£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¹¥È¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌäÂê¤ËÉÔÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢ÃÇ¸À¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¸À¤¤Êý¤¬ºòº£¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤òÁÀ¤Ã¤ÆÆÀÅÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡¦ ¹ñ¸ì¡¢¼Ò²ñ¡¢Íý²Ê¤ÎÁªÂòÌäÂê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ù¡×¡ÖÅ¬Åö¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ù¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê