『ビリギャル』から12年、「どうせ無理」は大人の嘘だった　待望の続編が刊行

坪田信貴『勝手な夢を押しつける親を憎む優等生と、東大は無理とバカにされた学年ビリが、現役合格した話』（サンマーク出版／以下、ビリギャル2）が2025年12月12日に発売された。

【写真】「『どうせ無理』なんて、オトナの大嘘だ」

本作は2013年に刊行されたベストセラー『学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話』（坪田信貴著／KADOKAWA）、通称『ビリギャル』から12年ぶりとなる新作。

2013年当時『ビリギャル』は受験生と保護者を中心に話題が広がり、書籍発行部数は128万部を突破。有村架純主演で映画化され、観客動員数200万人突破、興行収入が28億円を突破。一大ブームとなり、社会現象となった。

新刊執筆のきっかけは映画『ビリギャル』で坪田信貴役を演じた俳優・伊藤淳史の「あの物語の続きを見たい」という言葉だったという。AIの台頭、少子高齢化、多様性の進展により、いまや「良い学歴＝幸せ」とは言い切れない時代。子どもたちは「なのになぜ、勉強しなければならないのか？」という問いに直面しているなか『ビリギャル2』では5人の高校生の「実話をもとに描いた物語」を通して、その問いに真正面から答える。

■あらすじ「どうせ無理」なんて、オトナの大嘘だ。“ビリギャル塾”に集まった4人の高校生。親の夢を押しつけられる優等生の希栄、「東大なんて無理」とバカにされる翔太、集中力が続かない健太、心を閉ざした美咲。彼らを導くのは、生徒の可能性を引き出す教師・坪田先生。それぞれが、「どうせ無理」とささやく周りの“オトナ”、そして自分の中の“オトナ”と闘っていた。そんなとき、白血病を患う少年・悠斗が現れる。「勉強しているときだけ、僕は“患者”じゃなくて“受験生”でいられる。」その言葉が、みんなの心を動かしていく。“信じる力”が人生を変える、希望の物語。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）