12月になり、街中はクリスマスムードが高まってきました。

【写真を見る】「平成レトロ」がトレンド 今年のクリスマス おもちゃ売り場をのぞいてみたら

おもちゃ売り場も賑わいをみせているようです。

記者「今年のクリスマスのテーマは『平成のレトロブーム』少し懐かしい商品が今年はさらに進化して販売されています」

熊本県嘉島町のイオン熊本店では、クリスマスの時期に合わせ、家族連れがゆっくり選べるよう、おもちゃ売り場を拡大しています。

担当者によりますと、近頃は、一昔前に流行った商品の人気が再燃しているといいます。

客「〝たまごっち〟また今、流行っているみたいなので」

店頭には〝野球盤〟や〝ブタミントン〟など、親世代には懐かしいおもちゃが並びます。

そんな中、女の子のトレンドは、キャラクターがデザインされた液晶付きの商品やインスタントカメラ。

担当者は「大人への憧れがあるのでは」と話します。

記者「この〝チェキ〟は、サンリオの可愛らしいキャラクターと一緒に写真を撮ることができる仕掛けが施されています」

「私も実際に撮影してみます」

簡単に自撮りができる仕組みになっていて、すぐに写真が印刷され出てきます。

一方、男の子に人気なのは昔から変わらず人気キャラクターの変身アイテムです。

また、自分好みにパーツを組み合わせられるコマも、根強い人気です。

客「うちはお兄ちゃんがいるので、この子にも一応用意したほうがいいかなと思って、最近よくなめるからこういうのがいいかなと思って」

客「去年、病気でクリスマスを病院で過ごしたので、今年は家でゆっくりできたらなと」

クリスマスまであと少し。これからさらに賑わいを見せそうです。