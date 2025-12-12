〈２０２６・日本の課題〉官民一体で課題解決を！
人口減・少子化・高齢化 課題が山積している中で…
高市早苗政権の発足から1カ月半。10月28日、トランプ米大統領との日米首脳会談を皮切りに、11月22日まで南アフリカ・ヨハネスブルクで開催された20カ国・地域首脳会議（G20サミット）など、華麗な外交デビューを果たした高市氏だったが、自らの発言が思わぬ波紋を呼ぶことになった。
11月7日の国会答弁で、台湾有事が発生した場合、高市氏は「存立危機事態」に該当しうると発言。これに中国が反発し、日本への渡航自粛や日本産水産物の輸入停止に踏み切ったからだ。
中国の輸出規制懸念が高まる中、 丸紅が豪州でレアアースの権益を取得
ある政治学者が言うように、「高市氏も思わず言いすぎてしまったところがあるのだろう」。歴代首相は日本周辺の有事について、個別の事例を明示することは避けてきた。政府は今回の高市氏の答弁についても、従来の政府の立場を変えるものではないと主張している。
今後は日本経済への影響が懸念される。訪日観光客の減少に加え、日本の水産業への影響……。そして、今後、レアアースの輸出規制に踏み切ることになれば、自動車や電子部品など、日本の基幹産業への影響は必至だ。実際、中国は2012年の尖閣問題の際に、日本に対するレアアースの輸出を規制しており、今回も”報復措置”として輸出規制に踏み切る可能性も出ている。
日本経済団体連合会会長の筒井義信氏は「日中関係は、日本にとって最も重要な二国間関係の一つであり、経済・ビジネスの相互交流にとって、政治の安定は不可欠。政府には、あらゆるレベル・分野で意思疎通をより一層強化し、双方の努力によって課題と懸案の解決に取り組むことを期待する」と訴えた。
言うまでもなく、日本にとって中国は最大の貿易相手国。政府には現在の緊張状態をいかに緩和できるか、中国との対話が求められる。
そうした日本の課題にどう臨むべきか――。
日本は今、政治の停滞を容認できるほど余裕はない。足元の物価高対策に加え、税・財政・社会保障の一体改革、活力あふれる地域経済社会の実現、産業競争力強化に向けたイノベーションの推進、生産性向上に必要な労働改革、エネルギー・食料の安定供給の確保……。人口減・少子化・高齢化という状況下で、課題が山積している。
「成長型経済へと移行し、地域経済の好循環を実現するには、成長戦略や金融・為替対応など将来を見通した適切なマクロ経済政策の推進と、中小企業の稼ぐ力の強化と地域経済の活性化に向けた政策を、立案・実行していくことが不可欠」（日本商工会議所会頭の小林健氏）
日本の企業の99％、雇用の約7割を占めるのが中小企業。この中小企業に活気がない限り、日本の再生はあり得ない。
円安・原油高に伴う原材料やエネルギー価格など、物価高騰のあおりを食い、厳しい環境が続いているのが中小企業だ。今後は価格転嫁などの取引適正化や付加価値の創出・拡大に取り組むことによって、持続的な賃上げや成長投資の原資を確保することが求められる。
こうした考えの下、筒井氏や小林氏に経済同友会代表幹事代行の岩井睦雄氏を加えた3氏は、11月17日に首相官邸を訪問。高市氏と面会し、今後の政策課題を巡って、議論を交わした。
高市氏は「強い経済の構築には、供給力の強化が必要」として、官民で力を合わせて大胆に投資をしていきたいと語った。これからの実行力が問われる。
