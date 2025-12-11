140万円の「R35型GT-R」!?

2025年8月26日、日産は「GT-R」の生産を終了し、およそ18年におよぶその歴史に幕が降ろされました。

2007年に登場したGT-Rは「誰でも、どこでも、どんな時でも最高のスーパーカーライフを楽しめる」をコンセプトに開発が進められたといいます。

【画像】超カッコいい！ これが日産「“ニセ”GT-R」です！ 画像で見る（70枚）

その言葉どおり、最高出力480ps／最大トルク588Nmを発揮する新開発の3.8リッターV型6気筒ツインターボエンジンを搭載し、最高速度300km／hオーバーという圧倒的なパフォーマンスを持つにもかかわらず、発売当初の価格は777万円と破格でした。

その後GT-Rは毎年のようにアップデートがおこなわれ、集大成となる2025年モデルでは、ベースモデルで最高出力570ps／最大トルク637Nm、高性能モデルの「NISMO」では最高出力600ps／最大トルク652Nmまで向上しています。

一方、価格も年々引き上げられ、2025年モデルでは1443万3000円〜3061万3000円となっています。

さらに、その希少性から中古車相場も高騰しており、個体によっては5000万円を超える価格で販売されているケースも見られます。

そんななか、7500ユーロ（約140万円）という現代の軽自動車のメインストリームである軽スーパーハイトワゴンよりも安い“GT-R”がドイツの中古車情報サイトに掲載され、話題を集めています。

クロアチア南部の都市ドゥブロヴニクのユーザーによって出品されたこの1台は、一見すると本物のGT-Rのようです。

しかし、ボディサイズは実際のGT-Rよりひとまわり小さく、内装の雰囲気もやや異なります。

さらに、最高出力は163psにとどまっているほか、トランスミッションも実際には存在しないはずの6速MTとなっています。

こうした点からわかるとおり、この「GT-R」はホンモノではなくレプリカです。

ベースとなるのは、1998年から2002年にかけて欧州フォードが販売していた「クーガー」です。

日本でもマーキュリーから販売されていたクーガーは、全長4699mm×全幅1769mm×全高1308mmのボディをもつ前輪駆動（FF）の4シータークーペです。

パワートレインには、自然吸気の2リッター直列4気筒ガソリンエンジンもしくは2.5リッターV型6気筒ガソリンエンジンが用意されており、今回発見されたGT-Rのレプリカは後者が搭載されています。

手ごろな4シータークーペとして登場したクーガーでしたが、欧州における販売実績は決して好調とは言えませんでした。

一方、そのスポーティなシルエットやパワートレインの信頼性に対しては定評があることから、GT-Rのレプリカベースになったものと思われます。

出品者によれば、この「GT-R」は2019年に製造され、2020年にリトアニアで登録されたものといいます。

ボディはおもにグラスファイバーによって形成されており、GT-Rの特徴であるフロントグリルや「丸目4灯」のテールライト、4本出しのマフラー、リアスポイラーなどが忠実に再現されています。

インテリアはクーガーの面影が色濃く残っており、ステアリング中央に申し訳程度に「GT-R」のエンブレムが掲げられている程度です。

なお、この「GT-R」の走行距離はわずか5000kmとなっており、内外装や機関系のコンディションは良好のようです。

※ ※ ※

海外では「ゴジラ」の愛称で親しまれているGT-Rですが、クーガーはネコ科のピューマの英名がその由来です。

そんなクーガーをベースにしたGT-Rのレプリカは、2025年12月9日現在も次の「飼い主」は決まっていないようです。