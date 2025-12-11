ドジャース・大谷翔平投手（３１）が日本代表として参戦を表明している来年３月のＷＢＣで、米国代表が“大谷包囲網”を敷く方針であることが９日（日本時間１０日）、明らかになった。米フロリダ州オーランドで開催中のＭＬＢウィンターミーティング（ＷＭ）会場で取材に応じた米国代表のデローサ監督は、決勝の日本戦で今季サイ・ヤング賞の剛腕スキーンズを先発させ、大谷対策で変則左腕を招集する構想を披露。大谷を上回る５６本塁打、１３２打点で今季２冠に輝いたシュワバーの参戦も決まり、最強布陣で侍ジャパン撃破を目指す。

前回大会で屈辱にまみれた米国代表が雪辱に燃えている。２３年ＷＢＣの決勝。米国戦で侍ジャパンの大谷が９回に登板し、当時エンゼルスで同僚だったトラウトを空振り三振に斬った。帽子を投げ捨て、感情を爆発させた名場面は今も野球ファンの脳裏に刻まれている。前回も米国を率い、ＷＭの会場で多くの報道陣に囲まれたデローサ監督は、当時を回想しながらイメージを膨らませた。

「（前回大会では）若い次世代に（大谷ＶＳトラウトという）象徴的なシーンを提供したんだ。そういう意味で言えば、大谷とスキーンズの対戦が実現してほしい」。３年前、２２年のＷＭでデローサ監督は「大谷がトラウトと対戦するところが見られるかも」と予言。米国にとっては悪い意味で的中した。今回も２６年版の名勝負に思いをはせたが、あくまで大谷を倒すための最善策としてだった。

今季サイ・ヤング賞を受賞したスキーンズは新人だった昨季、初対戦の大谷に一発を浴びたものの、通算成績では１１打数２安打６三振と圧倒。プレーボール直後の可能性もある「１番・大谷」を打ち取ることで勢いに乗ることができるという算段だ。

大谷を強く意識する指揮官は、さらなる対策を温めている。試合中盤から終盤にかけては「大谷が手こずるような変則左腕を何枚か用意できたら」と明かした。大谷は今季、フィリーズとの地区シリーズでは徹底して左腕をぶつけられ、１８打数１安打と苦しんだ。米国代表は来年２月の第１週までに３０人の最終ロースターを決める方針だが、特に救援左腕は誰が選ばれるのか。日本にとっても最後まで目が離せない。

大谷擁する日本撃破へ、ドリームチームが完成しつつある。この日は、今季大谷を上回る５６本塁打、１３２打点で２冠に輝いたシュワバーがフィリーズ残留報道より前にＷＢＣに参戦することが発表され、ド軍の正捕手で大谷の特徴を知り尽くすスミスら計４選手が新たに加わった。一塁は空席だが、ひとまず９人の野手がそろった。主将ジャッジ（ヤンキース）、今季６０本塁打の捕手ローリー（マリナーズ）ら２５年の合計本塁打数３０６本で、平均３４発と泣く子も黙る強力打線が見えてきた。

連覇を狙うＷＢＣに向けて大谷は「米国だけではなく、各国素晴らしい選手が多いと思う。前回以上に来年のＷＢＣも素晴らしくなるんじゃないかなと思います」と話していた。最強軍団を倒して歓喜の瞬間をもう一度―。世界ＮＯ１プレーヤーは、どんな相手も打ち返す。（中村 晃大）