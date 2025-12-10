俳優のジョニー・デップさんが2025年12月7日のイベント「東京コミックコンベンション2025」（東京コミコン2025）に登壇した際に身に着けていた指輪が、300円のカプセルトイ「コーン約指輪」ではないかとして、SNSで話題になっている。

「コーン約指輪」を企画・販売したブライトリンク（東京都新宿区）は、反響に「スタッフ一同とても励みになっております」とし、「再販も前向きに検討中」だと明かした。

「まさか世界的大スターが弊社商品をご使用くださっているとは...」

12月5日から7日に行われた同イベントで、デップさんは6、7日にサイン会を行ったほか、7日の「セレブ・ステージ」に登場した。ステージに現れたデップさんの右手の小指には、黄色の角のようなチャームが付いた指輪が。

SNSでは9日頃から、これがとうもろこし（コーン）と婚約指輪をかけたカプセルトイ「コーン約指輪」シリーズの「ヤングコーン婚約指輪」ではないかとして話題になった。「コーン約指輪」は全5種類で、ヤングコーン以外にはとうもろこしの粒やポップコーンなどが指輪についたデザインになっている。また、公式サイトによるとオリジナル「コーン姻届」も付くという。

デザインを担当したクリエイターのカナイガさんもXで「本当に何が起こってるんですか！？！？夢？？？？？」と反応した。さらに、フリマサイト「メルカリ」では、「ヤングコーン婚約指輪」を高額で販売する動きもみられる。なかには5000円台で売っている人もいた。

「コーン約指輪」を企画・販売するブライトリンクの企画・デザイン部門の担当者はJ-CASTニュースの取材に、今回の話題はカナイガさんの投稿で知ったと明かした。「その時はまさか世界的大スターが弊社商品をご使用くださっているとは想像もしておらず、最初に画像を拝見した際には状況をすぐに理解できないほどでした」といい、その後「話題になっている事実に驚き、同時に弊社発売商品をご使用いただいている感激が一気に込み上げてまいりました」という。

「実際に本商品を用いて婚約をされた方が10組程」

担当者によると「コーン約指輪」は21年に発売。食べ物とダジャレを掛け合わせたものづくりをするカナイガさんとカプセルトイの企画を進めようと打ち合わせをする中で、カナイガさんから提案されたアイデアだという。「婚約指輪×コーンというかわいらしさ、ユニークな企画内容に弊社代表・佐藤とも盛り上がり、商品化に至りました」とした。

「実際に本商品を用いて婚約をされた方が10組程、嬉しいご報告のご連絡を頂戴」したこともあるなど、発売当時も反響の大きかった商品だという。

今回話題になったことで、SNSで18万以上の「いいね」が付いたほか、「ジョニー・デップ×数百円のガチャガチャ商品」の組み合わせをおもしろがる声や、カナイガさんの「コーン約指輪」以外のユニークなダジャレ企画にも注目が集まっているという。

今回の反響を受け、「初販から４年ほど経過した商品ですが再販を求めるお声を多数頂戴している状況で、再販も前向きに検討中です」とした。

担当者は、「過去の商品がこのような形で再び光を当てていただき、スタッフ一同とても励みになっております。今後も、多くの皆様に楽しんでいただける、社の方針として掲げている"最高にクレイジー"な自社商品を企画してまいりたいと考えております！」とコメントを寄せた。