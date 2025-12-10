ポケモン×ユーハイムの新作バレンタイン！全11種パッケージのお菓子が登場

ユーハイムから、世代を超えて愛される「ポケモン」をモチーフにした特別なバレンタインコレクションが登場します。2026年のバレンタインに向けて、オンラインショップでは12月22日(月)から先行予約をスタート。ピカチュウやイーブイはもちろん、『PokémonLEGENDSZ-A』から加わったチコリータやポカブ、ワニノコなど全11種類のポケモンがパッケージに勢ぞろい。親子3代で楽しめるユーハイムのお菓子とともに、大切な人へ気持ちを届けてみませんか。

ポケモンと楽しむユーハイムの特別菓子

2026年のバレンタインに向けて登場した「ユーハイム（ポケモン）」は、シンプルな原料と菓子職人の技術を生かした全9アイテムのラインナップ。

ミルフィーユやビスケット、バウムクーヘンなど、ユーハイムらしい優しい甘さが楽しめます。

パッケージにはピカチュウやイーブイをはじめ、チコリータ、ポカブ、ワニノコなど人気ポケモンが勢ぞろい。贈る相手の好みに合わせて選べる豊富さも魅力です。

全9アイテムのラインナップを紹介

ミルフィーユ（9個入）

価格：税込1,944円

サクサクのパイをチョコでコーティング。個包装はピカチュウ、チコリータ、ポカブ、ワニノコの4種。

ミルフィーユ（5個入）

価格：税込864円

手軽に贈れる5個入。個包装デザインは全4種でランダム封入。

ビスケットアソート（110g入）

価格：税込2,160円

素材の風味を楽しめるビスケットをピカチュウのデザイン缶に。

モンスターボールバウム（3個入）

価格：税込1,944円

ホワイトチョコをまとったビスケットを中央に入れ、モンスターボールに見立てた一品。

ミニチョコバウム（ミルク）（3個入）

価格：税込648円

ゲンガーパッケージが印象的な、食べやすいミニサイズ。

バウムシュピッツ（4個入）

価格：税込864円

イーブイの異なるポーズの内袋（ランダム封入）がかわいいひとくちバウム。

スティックバウム（6個入）

価格：税込1,512円

ピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメの個包装デザイン。

スティックバウム（4個入）

価格：税込972円

4個入の手軽サイズで個包装デザインは全4種。

クッキー（チョコ）

価格：税込1,296円

メタモンのデザイン缶に、カカオ香るサクサク食感のクッキーを詰め合わせ。

オンライン先行予約で確実にゲット♪

ユーハイム（ポケモン）のバレンタインコレクションは、12月22日(月)12:00からオンラインショップにて先行予約が開始されます。

ピカチュウやイーブイはもちろん、新たに仲間入りしたチコリータやワニノコなど、個性豊かなポケモンたちのパッケージは贈り物にも自分用にも嬉しい仕上がり♪

どれも数量限定のため、気になるアイテムは早めのチェックがおすすめです。大切な人へ、そして自分へ、心躍るバレンタインを届けてみませんか♡