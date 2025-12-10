アップルの「折りたたみiPhone」では物理SIMカードスロットが廃止され、eSIM専用になると報じられています。

中国SNSのWeiboに投稿された情報によれば、折りたたみiPhoneでは物理SIMカードスロットではなく、電子的な「eSIM」に一本化されるとのこと。物理SIMカードスロットが好まれる中国市場では、この動きは議論を呼ぶことになりそうです。

折りたたみiPhoneは2027年初頭の投入が予測されており、約7.8インチの内部ディスプレイと5.5インチの外部ディスプレイが搭載される見通し。米ブルームバーグのマーク・ガーマン記者は、折りたたみiPhoneは「極薄で、チタニウム製のiPhone Airを2台並べたようなもの」と表現しています。

もし折りたたみiPhoneが極薄のデバイスになるのなら、その内部スペースは大幅に制限されます。そのため、折りたたみiPhoneでは物理SIMスロットではなく、電子的なeSIMを採用するというのは有り得そうな話です。

筆者はeSIMだけに対応した「iPhone 17 Pro Max」を使用しているのですが、物理SIMカードスロットがないことによる不便はほとんど感じていません。先進的な折りたたみiPhoneもeSIMにだけ対応するのではないかと、個人的には予測しています。

