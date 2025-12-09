この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ドラマ考察系YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【良いこと悪いこと】第８話ドラマ考察 ターボーが最終話の真犯人である証拠！ 伏線回収 結末最終回予想 いいこと悪いこと イイワル」と題した動画を公開。ドラマ『良いこと悪いこと』の登場人物、ターボー（小山隆弘）が真犯人であるとする説について、その根拠となる数々の証拠や不可解なシーンを視聴者コメントを交えながら考察している。



動画ではまず、ターボーが「過去のイジメとは関係なくサツ人を犯している」と指摘。その証拠として、貧ちゃんが殺害された写真をターボーだけが受け取っているシーンを挙げる。これについて「『ころした』という報告のために画像を受け取ったもの」と解釈し、ターボーが殺人の指示役である可能性を示唆した。さらに、カンタローが燃やされる動画がキングだけに送られたことについても、単なる復讐ではなく「これ以上、探るな」という脅しだと分析している。



次に、ターボーの言動の矛盾点を深掘りする。森くんが逮捕された際に「あいつが捕まったら、何もわかんねーだろ！」と発言したことに対し、「全く意味がわからないですよね（笑）もし犯人で、捕まれば、動機が明らかになるはずです」と疑問を呈した。また、警察の取り調べで、行方不明のちょんまげについて「すぐに戻ってくるって約束した」と語ったシーンにも注目。投稿者は、ちょんまげの所在がわからないから自宅に忍び込んでいたはずだとし、「このセリフに違和感を感じました」という視聴者コメントを紹介。ターボーが周囲を欺くために嘘をついていると推測した。



これらの考察から、投稿者は「サツジン犯は、過去のイジメを恨んで人をころしている、というのを装って、ころしたい人をころしている」と結論付けた。イジメへの復讐という動機を隠れ蓑に、全く別の目的で殺人を実行している人物がいるとの見方を示し、その黒幕としてターボーが最も怪しいと締めくくった。