「激しくぶつかりあったライバル」中田英寿の“日韓戦”への思いを綴った投稿が反響！韓国のファンも反応「天才」「私にとって世界一の選手」「中田選手のおかげで日本語を覚えた」
元日本代表MFの中田英寿が12月８日、自身のインスタグラムを更新。先日、韓国で開催されたレジェンド日韓戦に参戦したのを受けて、思いを綴った。
「日本代表になり最初に戦った相手が韓国。その後も、幾度となく激しくぶつかりあったライバルであり、同時に国境を越え、同じチームやリーグで共に戦った仲間でもある。
久しぶりの再会は、当時の熱さも絆も一気に戻ってきた。
真剣勝負の空気と、終わった後に笑い合える関係は、永遠の宝物だと思った。
改めて、サッカーがつないでくれた素晴らしい縁に感謝！」
イタリアで活躍した日本サッカー界のスーパーレジェンドにとっても、ライバル韓国との一戦は、やはり特別だったようだ。
この投稿には、日本だけではなく韓国のファンからもコメントが寄せられた。
「中田最高」
「ファンになって26年、今でも私のアイドル あなたのおかげでサッカーが大好きです。 私にとって、世界一の選手はいつも中田英寿 いつも応援しています」
「高校時代からのファン.. もう25年も経つのか。中田選手のおかげで日本語を覚えたし、手紙まで送ったよ」
「人生初のレプリカユニホーム中田のものだった」
「中田は日本の天才プレーメーカーの先駆けだ」
「中学時代からのファンで、ユニホームも持っています」
韓国のファンにとっても、ヒデは愛すべき存在なのだ。
このレジェンド日韓戦には、1997年の日韓戦で日本代表デビューを飾った中田のほか、前園真聖、城彰二、本田圭佑、中澤佑二、佐藤寿人、柿谷曜一朗、南雄太の８人が参加。韓国チームにはパク・チソン、イ・ドングク、イ・ヨンピョ、ソル・ギヒョン、ク・ジャチョル、イ・グノ、パク・チュホ、キム・ヨングァンが名を連ねた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ヒデ、本田、前園、城…日本代表レジェンドの集合ショット
