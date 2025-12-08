健康長寿への道しるべ！光英科学研究所『「乳酸菌生産物質」に賭けた人生3』

光英科学研究所から、同社代表取締役会長・村田公英氏による著書『「乳酸菌生産物質」に賭けた人生3-乳酸菌生産物質は健康長寿への道しるべ-』が2025年12月8日(月)より登場。

公式サイトで連載中の人気ブログ「私考欄」を書籍化したシリーズの最新巻です。

光英科学研究所『「乳酸菌生産物質」に賭けた人生3』

発売日：2025年12月8日(月)

価格：1,320円(税込)

著者：村田 公英

出版社：メトロポリタンプレス

仕様：単行本／236ページ

ISBN：978-4911209868

「乳酸菌生産物質」の研究・製造・販売を行う光英科学研究所の会長、村田公英氏が綴るブログ「私考欄」の書籍化第3弾。

2021年2月から2025年9月までの全58回分（第122回〜第179回）が収録されています。

著者が85歳を迎える節目に刊行された本書は、長年にわたり乳酸菌生産物質の研究・開発に携わってきた経験と知見が凝縮された一冊。

単一の菌ではなく、多種類の菌を共棲培養することで生まれる「乳酸菌生産物質」こそが健康長寿への道しるべであるという信念が綴られています。

本書では、新型コロナ禍における腸内環境と免疫力の関係や、16種35株からなる共棲培養の技術、製造設備についてなど、多岐にわたるテーマを展開。

「元気で長く生きたい」という人類共通の願いに対し、次世代の食品原料としての可能性を示唆する内容となっています。

昭和15年生まれ、山口県出身。

乳酸菌生産物質の生みの親である正垣一義氏に師事し、昭和44年に光英科学研究所を設立しました。

「乳酸菌生産物質で、世界人類の健康増進に貢献する」という理念のもと、長年にわたり研究開発に従事。

現在は代表取締役会長として、その真実を伝える執筆活動を継続しています。

人生100年時代の健康エンジンとしての可能性を説く、研究者人生の集大成。

光英科学研究所『「乳酸菌生産物質」に賭けた人生3』の紹介でした。

