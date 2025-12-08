¥Ï¥»¥¬¥ï¡¢¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥»¥Ö¥ó¡×¤è¤ê¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Ûー¥¯ 1¹æ¡×ºÆÈÎÊ¬¤òËÜÆü½Ð²Ù³«»Ï¡ª
¡¡¥Ï¥»¥¬¥ï¤Ï12·î8Æü¤Ë¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Ûー¥¯ 1¹æ¡×ºÆÈÎÊ¬¤Î½Ð²Ù¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï3,740±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÆÃ»£¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥»¥Ö¥ó¡×¤è¤ê¡¢ÃÏµåËÉ±Ò·³¡ÊT.D.F.¡Ë¤¬¥¦¥ë¥È¥é·ÙÈ÷Ââ¤Î¤¿¤á¤Ë³«È¯¤·¤¿¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Ûー¥¯1¹æ¡×¤ò¥×¥é¥â¥Ç¥ë²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥¦¥ë¥È¥é¥»¥Ö¥ó¤Î·àÃæ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Ûー¥¯1¹æ¡×¤ò¥Ï¥»¥¬¥ï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹Ò¶õµ¡É½¸½¤ÈÀºÌ©¤ÊÄ¦¹ï¤ÇºÆ¸½¡£¦Á¡¢¦Â¡¢¦Ã¹æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ê¬Î¥¹çÂÎ²ÄÇ½¤Ê¥Ñー¥Ä¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¼§ÀÐ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³°´Ñ¤òÂ»¤Í¤º¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È°ÌÃÖ¤¬·è¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉðÁõ¤Ï¥í¥±¥Ã¥È¥é¥ó¥Á¥ãー¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢Å¸¼¨ÍÑ¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
(C)±ßÃ«¥×¥í
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£