¡Ö¥ê¥¹¥Ñ¥ì¡ª¥Á¥ç¥¤¥¹¡×Áª½Ð¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¤Ê¤ë¤ß¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ª

¥¢¥Ë¥á²»³Ú¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÇÞÂÎ¡Ö¥ê¥¹¥¢¥Ë¡ª¡×¤ÈÂçºå¤Î¥é¥¸¥ª¶É¡¦FM802¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö802 Palette¡Ê¥Ï¥Á¥Ñ¥ì¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê²»³Ú¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ê¥¹¥Ñ¥ì¡ª¡×¤¬¡¢º£Ä°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÁª½Ð¤Î¤¦¤¨¥×¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥ì¥³¥á¥ó¥É´ë²è¡Ö¥ê¥¹¥Ñ¥ì¡ª¥Á¥ç¥¤¥¹¡×¡£¤½¤ÎÂè4ÃÆÁª½Ð¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤è¤ê¡¢º£²ó¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¤Ê¤ë¤ß¤ä¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÊÔ¶Ê¤Þ¤Ç¼«¤é¼ê¤¬¤±¤ë²»³ÚÀ¤Î¹â¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢´Å¤µ¤ÈÑ³¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÆÃÄ§Åª¤Ê²ÎÀ¼¤È¡ÈÉÔØâ¡É¤Ê´¶¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤Î¹â¤¤³Ú¶Ê¤¬¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëÈà½÷¡£¤½¤Î²»³ÚÅª¸»Àô¤È¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤òÉ³²ò¤¯¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
INTERVIEW & TEXT BY ËÌÌî ÁÏ
¥Ü¥«¥í¡¢¥í¥Ã¥¯¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡½¡½ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¿¨¤ì¤Æ¤¤¿²»³Ú¤Î¥ë¡¼¥Ä
¡½¡½¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î¿´¶¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ê¤ë¤ß¤ä¡¡ÀµÄ¾¡¢²¿¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤«¸«Åö¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ÊÑ¤Ê¤³¤È¤ÏÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ö¥ê¥¹¥Ñ¥ì¡ª¥Á¥ç¥¤¥¹¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ë¤ß¤ä¡¡Æ°²è¤ÎÅê¹Æ¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é4Ç¯´Ö¡¢¥é¥¸¥ª¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿¤«¤ÎÇÞÂÎ¤Ë½Ð¤ëµ¡²ñ¤¬°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï³Ú¤·¤ßÈ¾Ê¬¡¢ÉÔ°ÂÈ¾Ê¬¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥ó¥ëÅª¤Ë¤Ï¡È¥Í¥Ã¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ»ä¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¥ê¥¹¥Ñ¥ì¡ª¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î²»³Ú¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡ª¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥é¥¸¥ª¤ä¥¢¥Ë¥á¤ËÉáÃÊ¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ê¤ë¤ß¤ä¡¡¥é¥¸¥ª¤Ï¤¢¤Þ¤êÊ¹¤¯µ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¤ËÃÏ¸µ¤ÎËÌ³¤Æ»¤ÇÂç¤¤¤ÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥Æ¥ì¥Ó¤â¥Ë¥å¡¼¥¹¤·¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»þ¤Ë½é¤á¤Æ¥é¥¸¥ª¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¸µµ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¤Ï·ë¹½´Ñ¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤É¤¦¤¤¤¦¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ê¤ë¤ß¤ä¡¡¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×ºîÉÊ¤È¤«¤Î¥Ð¥È¥ë·Ï¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡ÊËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ë¡Ù¤¬ÆÃ¤Ë¹¥¤¤Ç¡£¤¢¤È¤Ï¡Ø¥ê¥³¥ê¥¹¡¦¥ê¥³¥¤¥ë¡Ù¡£½÷¤Î»Ò¤¬Àï¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿·Á¯¤Ç¡¢·ë¹½µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤«¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¶ÊÄ´¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ë¡£À¼¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¡¼ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¢¥Ë¥á¥½¥ó¥°¤âÄ°¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ê¤ë¤ß¤ä¡¡ºîÉÊ¤Î¼çÌò¤ÎÀ¼Í¥¤µ¤ó¤¬²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤È¤«¤Ï¡¢ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤è¤¯Ä°¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£»ä¡¢¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿åÀ¥¤µ¤ó¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥½¥ó¤Ï·ë¹½Ä°¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ö¥¢¥¤¥Þ¥¤¥â¥³¡×¤È¤«¡£
¡½¡½¤ª¤ª¤Ã¡ª¡Ö¥¢¥¤¥Þ¥¤¥â¥³¡×¤Ï¡ØÅÌÁ³¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡Ù¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¿åÀ¥¤µ¤ó¤Î¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ê¤ë¤ß¤ä¡¡ºÇ½é¤Ï¥¢¥Ë¥á¤ò´Ñ¤Æ°µÅÝÅª¤ËÀ¼¤¬ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤«¤Ç²Î¤òÄ°¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢Æ©ÌÀ´¶¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÀ¼¼Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²Î¤Ï·ë¹½ÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤ß¤ä¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤òÇÒ¸«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤ÆÀ¼Í¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ê¤ë¤ß¤ä¡¡¤ªÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¿»þ´ü¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»ä¤Ï¸µ¡¹¡¢·àÃÄ¤ÇÉñÂæ±éµ»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤é¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â±éµ»¤¹¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢À¼Í¥¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤ß¤ä¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯¿´ÃÏÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢À¼Í¥¤Ë¤â¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤ä¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ê¤ë¤ß¤ä¡¡É½ÉñÂæ¤Ë½Ð¤ë¤ª»Å»ö¤Ï¡¢¤É¤Î¶È³¦¤â¤´¤¯°ìÉô¤Î¿Í¤¿¤Á¤·¤«³èÌö¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ò³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿¦¶È¤ËÁ´Éô¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢Åö»þ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¶Ê¤â¥Í¥Ã¥È¤Ë¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Ã¤Á¤¬¥Ð¥º¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²»³Ú¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤·µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤ÐÀ¼Í¥¤â¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¼Â¸½¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª²»³Ú³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¤ÈÍÄÃÕ±à¤Îº¢¤«¤é¥Ô¥¢¥Î¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤ß¤ò»Ï¤á¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ê¤ë¤ß¤ä¡¡¥Ô¥¢¥Î¤Ï¡¢»¨»ï¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷¤Î¿Í¤È¥Ô¥¢¥Î¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢¿Æ¤Ë¡Ö¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤¸¤ã¤¢¥Ô¥¢¥Î¤ò½¬¤ª¤¦¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡£³Ø·ÝÈ¯É½²ñ¤Ç·à¤Î¼çÌò¤ò¤ä¤Ã¤¿»þ¤â¡Ö±éµ»¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤¿¤é¡Ö¤¸¤ã¤¢·àÃÄ¤ËÆþ¤ì¤Ð¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢¿Æ¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ë´²ÍÆ¤Ê¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¡Ö²»³Ú¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢ÃÂÀ¸Æü¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆDTM¥»¥Ã¥È¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Íý²ò¤Î¤¢¤ë¤´Î¾¿Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î»þÅÀ¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ç²»³Ú¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ê¤ë¤ß¤ä¡¡¾®³ØÀ¸¤Î»þ¡¢½é²»¥ß¥¯¤µ¤ó¤È¤«¥Ü¥«¥í¤¬·ë¹½À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ü¥«¥íP¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¢¡¢Á´Éô¼«Ê¬¤Çºî¤ì¤ë¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊýË¡¤È¤·¤ÆDTM¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢»ä¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½Åö»þ¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Ü¥«¥í¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤Ê¤ë¤ß¤ä¡¡¤¸¤ó¡Ê¼«Á³¤ÎÅ¨P¡Ë¤µ¤ó¤Î¡Ø¥«¥²¥×¥í¡Ê¥«¥²¥í¥¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¡Ù¤¬¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¡Ø¥«¥²¥×¥í¡Ù¤Î¶Ê¤ò¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÅö»þ¥Ü¥«¥í¥½¥Õ¥È¤âÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡©
¤Ê¤ë¤ß¤ä¡¡¥Ü¥«¥í¥½¥Õ¥È¤Þ¤Ç¤Ï¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤éÃæ³Ø¹»¤Î3Ç¯´Ö¤Ï¡¢³Ø¹»¤äÉô³è¤Î¹ç´Ö¤Ë¼ñÌ£¤Ç¥¤¥ó¥¹¥È³Ú¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ºî¤Ã¤Æ¤âºî¤Ã¤Æ¤â»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¸µ¡¹¥í¥Ã¥¯¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥®¥¿¡¼¤â»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¤À¤±¤Ç¥í¥Ã¥¯²»³Ú¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£º£¤Ê¤é¡Ö¤½¤ì¤ÏÌµÍý¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åö»þ¤Ï¤É¤ì¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿§¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½DTM¤Ï´°Á´¤ËÆÈ³Ø¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ê¤ë¤ß¤ä¡¡²»³Ú·Ï¤Î½¬¤¤»ö¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤ÏÁ´ÉôÆÈ³Ø¤È¤¤¤¦¤«¡¢´ª¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¼êÃµ¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¡¢Î®¤ì¤Æ¤¤¿²»³Ú¤ò¸°È×¤Ç¥Þ¥Í¤·¤ÆÃÆ¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£
¡½¡½¥í¥Ã¥¯¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ê¤ë¤ß¤ä¡¡¥í¥Ã¥¯¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤Ï¡¢¿Æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¤º¤Ã¤ÈB¡Çz¤µ¤ó¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥á¥í¥Ç¥£¤ä²Î»ì¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤½¤³¤¬¥ë¡¼¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥«¥íÊ¸²½¤Ë¥Ï¥Þ¤ê»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤Þ¤Õ¤Þ¤Õ¤µ¤ó¤Î¶Ê¤ò¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï¥í¥Ã¥¯¤Ï¥í¥Ã¥¯¤Ç¤â¥Í¥Ã¥È¤Ã¤Ý¤¤¥í¥Ã¥¯¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£¤Î¤Ê¤ë¤ß¤ä¤µ¤ó¤Îºî¤ë²»³Ú¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¿§¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¤´¼«¿È¤ÎÀ¼¼Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿·ë²Ì¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ê¤ë¤ß¤ä¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½é¤Ï·ë¹½Àí¤Ã¤¿¶Ê¤ò¼«Ê¬¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¡¢²¿¤È¤Ê¤¯²Î¤ò¾è¤»¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½é¤á¤ÆÏ¿²»¤·¤¿¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤òÄ°¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿100ÇÜ¤°¤é¤¤À¼¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ì¡©Á´Á³ÁÛÁü¤È°ã¤¦¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤ÏÀ¤´Ö°ìÈÌÅª¤Ë¸À¤¦¡È½À¤é¤«¤¤À¼¡É¤ä¡È¤«¤ï¤¤¤¤À¼¡É¤ÎÊý¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤Ë¹ç¤¦²»³Ú¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤¿»þ¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤Ï¥á¥ë¥Ø¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÊÍ×ÁÇ¤ä¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤²»¿§¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï²¿¤«»²¹Í¤Ë¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Ê¤ë¤ß¤ä¡¡¥Ù¥ë¤ÎÆþ¤ìÊý¤È¤«¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¡Ø¥á¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ô¥ó¥º¡Ù¤ÎÁÞÆþ²Î¤Î¡Ö¥Á¥à¡¦¥Á¥à¡¦¥Á¥§¥ê¡¼¡×¤È¤«¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼²»³Ú¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ÎÃæ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê²»¡¢¾ð·Ê¤¬Éâ¤«¤Ö¤è¤¦¤Ê²»³Ú¤Ï¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤â¤è¤¯Î®¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ê¤Î¸å¤í¤ËÂç¤¤ÊÊª¸ì¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê²»³Ú¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÉ½¸½¤¹¤ë¾å¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î·àÈ¼¤È¤«¤Ï»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÄ°¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
ÉáÃÊ¤Ï¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÈÉÔØâ¡É¤Ê´¶¾ð¤ò¾º²Ú¤·¤¿²»³Ú
¡½¡½¹â¹»ºß³Ø»þ¤Î2021Ç¯9·î¤ËTikTok¤ÇÆ°²è¤ÎÅê¹Æ¤ò»Ï¤á¡¢¤½¤³¤«¤é1¥õ·î¤Ç¥Õ¥©¥í¥ï¡¼10Ëü¿Í¤òÃ£À®¡£2023Ç¯6·î¤ËÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ö±ÊÌ²¤Î¤¹¡µ¤á¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤ÎÃæ¤ÇÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ê¤ë¤ß¤ä¡¡º£¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤ÆÈó¸ø³«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½é¤á¤ÆTikTok¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¶Ê¤Ï¶Ê¤Ç¤â¥Í¥¿Åê¹Æ¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¯´ÊÃ±¤Ëºî¶Ê¤Ç¤¤ëÊýË¡¤Î²òÀâÆ°²è¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤ã¤ó¤È²Î¤¦¤Î¤â¤½¤Î»þ¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÇ¤Á¹þ¤ß¤¬¾å¼ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤â²Î¤¬¾å¼ê¤Ê¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬Ä°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö²»³Ú¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ï¤ß¤ó¤Ê¾å¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ì¤½Ï¤Ê¼«Ê¬¤ò½Ð¤·¤¿»þ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÈ¿±þ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²»³Ú¤ËÂÐ¤·¤Æ´²ÍÆ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¤´°À®¤Ê¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¶²¤ì¤º¤Ë¶Ê¤òºî¤Ã¤¿¤ê½Ð¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤ë³Ú¶Ê¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤Ê¤ë¤ß¤ä¡¡ºÇ½é¤ÏÌÀ¤ë¤¤¶Ê¤ä¶¯¤¤¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤À¤ó¤À¤ó²Î»ì¤ÎÆâÍÆ¤â°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¡Äº£¤Ç¤Ï¤â¤¦¡Ö°Å¤¤¡×¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÉáÃÊ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢²Î»ì¤ËºÜ¤»¤Æ¤Ê¤é¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£¡Ö°Å¤¤¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤´¼«¿È¤ÎËÜ¼Á¤È¤É¤¦·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ê¤ë¤ß¤ä¡¡²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÈþ¤·¤¤¤È¤³¤í¤ä¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤ÆÀ¤¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦ÊÐ¸«¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡£¿Í¤ÎÁ°¤ÇÌÀ¤ë¤¯ÏÃ¤¹¤È¤«Ãå¾þ¤ë¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤À¤±¤É¡¢µÕ¤Ë¼å¤¤¤È¤³¤í¤äÆÍ¤«¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÏÂ¿Ê¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤·¡¢»ä¼«¿È¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÈ¯»¶¤Î»ÅÊý¤¬¡¢¶Ê¤Ë¤·¤Æ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤ß¤ä¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î²»³Ú¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¤ÏÉ½¤Ë½Ð¤»¤Ê¤¤´¶¾ð¤òÉ½¸½¤¹¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ê¤ë¤ß¤ä¡¡Â¿Ê¬¡¢»ä¤¬²Î»ì¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤ò¡¢Îã¤¨¤ÐSNS¤È¤«¤ÇËèÆüÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤·¤¿¤é¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÁ´Éô¶Ê¤Ë¤·¤Æ½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÆü¾ï¤Ç¤â¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ëÎÁÍý¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤Ü¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡Ö¤¢¤¢¡Ä¡Ä¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡£
¡½¡½¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤Î³èÆ°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡Öµß¤ï¤ì¤Ê¤¤ÉÔØâ¤òµß¤¦²»³Ú¤òºî¤ë¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ²»³Ú¤òÆÏ¤±¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡©
¤Ê¤ë¤ß¤ä¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½é¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¤¬¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤«¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶¾ð¤¬¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æµß¤ï¤ì¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿¡¼¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢»ä¤â¡Ö¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡£Æ±¤¸¶¶ø¤òÄ°¤¤¤¿¤ê¹¥¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¿Í¤Ã¤ÆÀäÂÐ¤É¤³¤«»÷¤¿´¶À¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤È´Ø¤ï¤ê¤ò»ý¤Æ¤ë¤³¤È¤¬½ã¿è¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Â¾¤Ë²»³ÚÉ½¸½¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¿®Ç°¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ê¤ë¤ß¤ä¡¡¶Ê¤ò½ñ¤¯»þ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Ë¿Í¤¬Ãý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÆñ¤·¤¤½Ï¸ì¤äÊÒ²¾Ì¾¸ÀÍÕ¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£´¶¾ð¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ²Î¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤Î½Ö´Ö¤ò½ñ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¤¤òÆ§¤ß¤¿¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤¬½Ð¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¡¢¼½ñ¤Ç±¤¤òÆ§¤á¤½¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤òÄ´¤Ù¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤¤¤¤±¤¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Öº£¤³¤ó¤Ê¤Ë¿É¤¤»þ¤Ë¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é»È¤¦¤Î¤ò»ß¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£µ¤»ý¤Á¤ò¾è¤»¤é¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤È¤¤¤¦¤Î¤ò°ìÈÖÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤ß¤ä¤µ¤ó¤Ï´Å¤¯¤ÆÁ¡ºÙ¤Ê²ÎÀ¼¤âÆÃÄ§Åª¤Ç¸ÄÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤Î²ÎÀ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¤É¤¦É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ê¤ë¤ß¤ä¡¡¸µ¡¹DTM¤òÀè¤Ë»Ï¤á¤Æ¡¢¸å¤«¤é¶Ê¤Î·Á¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Ç²Î¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¼«Ê¬¤Î²ÎÀ¼¤ò¡È³Ú´ï¡É¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï°·¤¤¤Ë¤¯¤¤³Ú´ï¤À¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥Ë¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¶Ê¤òºî¤ì¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤éÆñ¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥®¥¿¡¼¤È¤«¥Ô¥¢¥Î¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¼¤À¤Ã¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃ¼ì¤¹¤®¤ë³Ú´ï¤À¤Ê¤È¡£
¡½¡½¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Îã¤¨¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢¤Ê¤ë¤ß¤ä¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¤Ï³Ú¶Ê¤´¤È¤ËÉ½¸½¤ÎÉý¤¬Ë¤«¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ë¤ß¤ä¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾å¼ê¤¯²Î¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤¤¤Ä¤â¤Î¿¿¤ÃÀµÌÌ¤Î¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥Ë¤Î²»¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é²Î¤òÏ¿¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿§¤ó¤Ê²Î¤¤Êý¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£ºÇ¿·¶Ê¤Î¡Ö¥æ¥¤¯¤ó¤¢¤Î¤Í¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ç¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÍÄ¤¤´¶¤¸¤Î¤«¤ï¤¤¤¤À¼¤Ç²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤ÎÊý¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍðË½¤Ê²Î¤¤Êý¤Ë¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¤³¤ÎÀ¼¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¶Ê¤ÎÉý¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¼ÂºÝ¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê²ÎÀ¼¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤«¡¢Â¾¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¤Ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£MAISONdes¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó!! feat. ¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£, ¤Ê¤ë¤ß¤ä, ¸¶¸ýº»Êå¡×¤äTAKU INOUE¤µ¤ó¤Î¡Ö¥Ô¥¯¥»¥ë¡×¤Ê¤É¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
¤Ê¤ë¤ß¤ä¡¡Ëè²ó¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·³Ú¤·¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¼«¸ÊÉ¾²Á¤ÏÄã¤¤¤Î¤Ç¡ÖËÜÅö¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¶Ê¤òºî¤ë¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤À¤±¤ÇÀ¼¤Î°õ¾Ý¤â¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÎÉ¤¤È¯¸«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤Î¶Ê¤â¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤ó¤Þ¤ê»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤·àÅª¤ËÎÉ¤¤¶Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¡½¡½¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó!!¡×¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿¸¶¸ýº»Êå¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¿Í¥Þ¥Ë¥¢¡×¤ò°ì¿ÍÂ¿½Å¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿Æ°²è¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ë¤ß¤ä¡¡¸µ¡¹X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¥µ¥ÓÉôÊ¬¤À¤±¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿Åê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò·ë¹½ÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÎÀ¼¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ï¤â¤¦ºÇ°¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£·ë¹½ÂçÊÑ¤Ç¡¢¥Ü¥¤¥Ñ¡Ê¥Ü¥¤¥¹¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë¤Î¥Ñ¡¼¥È¤âÁ´Éô¼«Ê¬¤ÇÏ¿¤Ã¤Æ¡¢ÊÔ½¸¤·¤Æ¡Ä¡Ä´Ý5Æü¤°¤é¤¤¤º¤Ã¤Èºî¶È¤·¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º»Êå¤µ¤ó¤Î¤¢¤Î¶Ê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Á´Éô¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤Ç¥Õ¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤âÌÌÇò¤¯½ª¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ê¤ë¤ß¤ä¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È¤Ê¤ë3¶Ê¡¢º£É½¸½¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¿·¶Ê
¡½¡½¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Þ¤ºÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤³Ú¶Ê¤ò3¶ÊÁª¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¥ì¥³¥á¥ó¥É¤ò¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ë¤ß¤ä¡¡1¶ÊÌÜ¤Ï¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢Í¥ÅùÀ¸¡×¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¶Ê¤ÏÂçÂÎ1¥õ·î¤¯¤é¤¤¤Çºî¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï´°À®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë2¡¢3Ç¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤³¤ó¤ÊÆñ»º¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£°ìÈÖ¡È¤Ê¤ë¤ß¤ä¡É¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¶Ê¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ë½Ð¤·¤¿¡Ö±ÊÌ²¤Î¤¹¡µ¤á¡×¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÉÔØâ¤µ¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤ÎÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¿É¤¤¤³¤È¤È¡¢¤½¤ì¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¼è¤êÁ¶¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¡¢¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥ÞÀ¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤³¤Ëº£¤Î¼«Ê¬¤Î²Î¤¤Êý¤äÂÇ¤Á¹þ¤ß¤Îµ»½Ñ¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÖ¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸»þÂå¡¢»ä¤â¤¢¤Þ¤ê³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢YouTube¤ÎÆ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÉôÊ¬¤Ë¤â½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¡Ö¤¢¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤«¤é¤Î°ä½ñ¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Åö»þ¤Ï¼þ¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ê¤ë¤ß¤ä¡¡Åö»þ¤Î¼«Ê¬¤Ï¡¢ÏÈ¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬ÀäÂÐÊó¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¡¢¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÊÙ¶¯¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤ÊÂç³Ø¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ç¡¢¿ÊÏ©ÁêÃÌ¤Î»þ¤ËÂç³Ø¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢²»³Ú¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢°ì¿Í¤À¤±ÌÏ»î¤ò¥µ¥Ü¤Ã¤¿¤ê²Æ´ü¹Ö½¬¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¡Ö¤â¤¦¤ä¤á¤¿¡×¤Ã¤ÆÊ¢¤ò³ç¤ì¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÈ¿¹³´ü¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£º£¤ÏËÜÅö¤Ë¼«Í³¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¹â¹»À¸¤Î¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æµ¤¤Þ¤º¤µ¡¢¸å¤í¤á¤¿¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥¢¥Ï¥Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£2¶ÊÌÜ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Ê¤ë¤ß¤ä¡¡¡ÖÉÔ½ãµÊÃã¡×¤Ç¤¹¤Í¡£½é¤á¤Æ½ã¿è¤ÊÎø¤ò¿¿¤ÃÄ¾¤°½ñ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£¥µ¥Ó¤ÎºÇ¸å¤Ë¡È¤¤¤²á¤®¤¿½ã°¦¤ÏÉÔ½ã¡É¤È¤¤¤¦²Î»ì¤òÆþ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Îø¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤ò»×¤¦¤¢¤Þ¤êµÕ¤ËÁþ¤é¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Ì·½â¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢·ë¹½¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£10Âå¤ÎºÇ¸å¤Ë½Ð¤·¤¿¶Ê¤Ç¡¢10Âå¤é¤·¤¤Îø¤ò½ñ¤¯ºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤³¤Î¶Ê¡¢²»¤Ë¤â¾¯¤·ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤Ê¤ë¤ß¤ä¡¡¤³¤Î¶Ê¤ÏºÇ½é¤«¤é¡ÖÉÔ½ãµÊÃã¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢åºÎï¤Ê²»³¬¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡ÈÉÔ½ã¡É¤È¸À¤¦¤Ë¤Ï¿¿¤ÃÄ¾¤°¤¹¤®¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¥¤¥ó¥È¥í¤È¤«¤Ë¤ï¤¶¤ÈÉÔ¶¨ÏÂ²»¤òº®¤¼¤Æ¤º¤é¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔ¶¨ÏÂ²»¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾å¼ê¤¯¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¶Ê¤òºî¤ë»þ¤Ï¼ÂÂÎ¸³¤ò¸µ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤ì¤È¤â¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÁÏºî¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡©
¤Ê¤ë¤ß¤ä¡¡¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤«¤é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òºî¤ë¡×¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¡ÖÆüµ¤òÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ½ñ¤¯¡×¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÇÆó¶Ë²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ê¡¼¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡×¤Ê¤ó¤«¤ÏÁ°¼Ô¤Ç¡¢¥¸¥ã¥º¥Á¥Ã¥¯¤Ê¶ÊÄ´¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½÷¤Î¿Í¤¬¶¯¤á¤Ë²Î¤¦´¶¤¸¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Î»ä¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È°ÒÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤é²Î¤¦¤È³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£µÕ¤Ë¡Ö±ÊÌ²¤Î¤¹¡µ¤á¡×¤ä¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢Í¥ÅùÀ¸¡×¤Ï¡¢Æüµ¤ËÁÇÄ¾¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ²Î»ì¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æüµ¤ÏÃ¯¤âÆÉ¤Þ¤Ê¤¤Á°Äó¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Àí¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï3¶ÊÌÜ¤Î¥ì¥³¥á¥ó¥É¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ë¤ß¤ä¡¡Éý¤ò¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ê¡¼¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡×¤Ï¶ÊÄ´¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¶Ê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤â·ë¹½¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤ë¤Î¤ÇÁª¤Ó¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¤Ç¤â¡Ö¤³¤ì¤¬¤Ê¤ë¤ß¤ä¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¨¤ë¶Ê¤Ê¤é¡Ö²µ½÷Åª¥¹¥È¡¼¥¥ó¥°¡×¤«¤Ê¡£±ü¤æ¤«¤·¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤â¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á°¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤Ï¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Îµ¤»ý¤Á°¤µ¤È¤¤¤¦¤«±¢¥¥ã´¶¤¬¡¢»ä¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤ß¤ä¤µ¤ó¤Ï±¢¥¥ã¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ê¤ë¤ß¤ä¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤¹¤´¤¯ÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤ê±¢¥¥ã´¶¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤â¤¦1¶Ê¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¿·¶Ê¤Î¡Ö¥æ¥¤¯¤ó¤¢¤Î¤Í¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤á¡¢¤«¤Ä2Ê¬¤Û¤É¤ÈÃ»¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¶Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥â¥Á¡¼¥Õ¤Çºî¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ê¤ë¤ß¤ä¡¡¥é¥¤¥Ö¤Ç²Î¤¦¤³¤È¤ä¿Í¤ËÄ°¤«¤ì¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¶Êºî¤ê¤ò¤¹¤ë»þ´ü¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì²ó¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÁ´Éô¼è¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¡¢º£¼«Ê¬¤¬½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤Âêºà¤È¶ÊÄ´¤Çºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡È¤¤ç¤¦¤â¤ï¤¿¤·¤Ï ¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡É¤È¤¤¤¦²Î»ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ê¤éÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¸À¤¤²ó¤·¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÍÄ¤¤ÉôÊ¬¡¢Ì¤½Ï¤ÊÉôÊ¬¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¿Í·Á¤ËÏÃ¤¹»þ¤Î¤è¤¦¤Ê»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¤¸ÀÍÕ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìµ¼Ùµ¤¤À¤«¤é¤³¤½¤Á¤ç¤Ã¤È¥°¥í¥Æ¥¹¥¯¤ËÄ°¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½²Î»ì¤ÎÂçÈ¾¤¬Ê¿²¾Ì¾¤ÈÊÒ²¾Ì¾¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¼«¼¼¤Ç¿Í·Á¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤µ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡È¤¢¤Î¤Í¡¢¤ï¤¿¤·¤Í¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤¤Í¡ª¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¤â¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ë¤ß¤ä¡¡¾®¤µ¤¤º¢¤Ã¤Æ¡¢Ê¬Àá¤ò¤¹¤´¤¯¶èÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤â¤½¤â¿Í·Á¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë»þ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤«¤·¤³¤Þ¤Ã¤¿¸À¤¤Êý¤Ï¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡£¿Í¤Ë¤ÏÃ¯¤·¤â¤½¤¦¤¤¤¦ÍÄ¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤âº¬ËÜÅª¤ËÌ¤½Ï¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¡Ö¤³¤Î¶Ê¡¢ËÜÅö¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ¸å¤Ëº£¸å¤Î³èÆ°¤äÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ë¤ß¤ä¡¡ÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¶Ê¤ò½ñ¤¤¤ÆÈ¯É½¤Ç¤¤ëº£¤Î¾õ¶·¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢»ä¤ÏËþÂ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¡È¾¯¿ôÇÉ¡É¤À¤È´¶¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤¬¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÇùÁ³¤È¤·¤¿»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¶Ê¤Ë¤â¤Ã¤ÈÉý¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤ê¡¢²Î¤Ç¤Î»²²Ã¤ä³Ú¶ÊÄó¶¡¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¿§¤ó¤Ê¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½2024Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎAVAM¤Ë¡ÖÈëÌ©¤Î¥»¥ó¥Æ¥ó¥¹¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¤Ê¤ë¤ß¤ä¡¡AVAM¤µ¤ó¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³Ú¶ÊÄó¶¡¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢Äù¤áÀÚ¤ê¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤ëºÇÃæ¤ÏËÜÅö¤ËÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢´°À®¤·¤¿²»¸»¤òÄ°¤¤¤¿»þ¤Ë¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤·¡¢²Î¤¤Ê¬¤±¤â¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤³¤ì¤À¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£À³ÊÅª¤Ë¼«Ê¬¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏÅª¤Ê¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ê¤ë¤ß¤ä¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤¢¤ì¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°À¼¡É¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤â²Î¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï½÷À¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´ÑÅÀ¤Ç¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½÷À¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÏÃ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯ºîÉÊ¤È¤«¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¹¤´¤¯Æþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¶Ê¤ò½ñ¤±¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ë¹ç¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª¤½¤ì¤È¤Ê¤ë¤ß¤ä¤µ¤ó¤Ï¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤âÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤Ê¤ë¤ß¤ä¡¡¥é¥¤¥Ö¤Ï¡Ä¡ÄËÜÅö¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÝ¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ëè²ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î¡Ö¤â¤¦¤½¤í¤½¤í¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤¤¤¦´é¤ò¸«¤Æ¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¡¢¾®¤µ¤¤²ñ¾ì¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó²ó¤ë¥Ä¥¢¡¼¤È¤«¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤«¤·¤³¤Þ¤Ã¤¿¥¥á¥¥á¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ê¶õ´Ö¤Ç±éÁÕ¤·¤¿¤ê¡£¾ì¿ô¤òÆ§¤ó¤Ç¾åÃ£¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢12·î25Æü¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡È¤Ê¤ë¤ß¤ä¤ÈÈëÌ©¤Î¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡É¤¬¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥í¥¹¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤µ¤ì¤ë¤È¤«¡£
¤Ê¤ë¤ß¤ä¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹³«ºÅ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¿§¡¹´ë²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥²¥¹¥È¤Î¥í¥¹¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅÆü¤ÎÄ¾Á°¤Ë¥³¥é¥Ü¶Ê¤âÇÛ¿®¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥í¥¹¤Á¤ã¤ó¼«¿È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¤âÃ¯¤«¤È°ì½ï¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»÷¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÆ±»Î¤Î²½³ØÈ¿±þ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
