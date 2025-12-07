¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¡¢·øÄ´¤Ê¶ÈÀÓ...Éý¹¤¤ÁØ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¡¡¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥¨¥¢¤¬¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒÁØ¤ò³«Âó
ºî¶ÈÉþÀìÌçÅ¹¤«¤é°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤È²ÚÎï¤ÊÅ¾¿È¤ò¿ë¤²¤¿¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¡£°ì»þ´ü¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÆÃ½¸¤ä¥¥ã¥ó¥×¥Ö¡¼¥à¤Î¸å²¡¤·¡¢¡Ö¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó½÷»Ò¡×¤È¤¤¤¦¿·¶ÈÂÖ¤ÎÃÂÀ¸¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤â¶ÈÀÓ¤¬·øÄ´¤Ê¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¡½¡½¡£
10·î¤Ï´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ2³äÁý¤Î²÷¿Ê·â
¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤Î¡Ö2026Ç¯3·î´ü ·î¼¡Á°Ç¯ÈæÂ®Êó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯10¡¦11·î¤ÏÁ´Å¹Çä¾å¹â¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÁ°Ç¯Æ±·îÈæ126.2¡ó¡¢114.1¡ó¡¢´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â¤¬119.5¡ó¡¢107.9¡ó¤ÈÂçÉý¤Ê¿¤Ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£´ûÂ¸Å¹µÒ¿ô¤â112.5¡ó¡¢105.3¡ó¡¢µÒÃ±²Á¤â106.2¡ó¡¢102.5¡ó¤È·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½©Êª°áÎÁ¤äÄÌÇ¯¾¦ÉÊ¤¬Çä¾å¤ò¸£°ú¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬Í×°ø¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥¨¥¢¤ÎÈÎÇä¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¤µ¤é¤Ë10·î²¼½Ü¤Îµ¤²¹Äã²¼¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÅßÊª¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤ä¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¦¥¨¥¢¤Ê¤É¤âÆ°¤»Ï¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2026Ç¯3·î´ü Âè2»ÍÈ¾´ü¡ÊÃæ´Ö´ü¡Ë·è»»Ã»¿®¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¶ÈÀÓ¤Î¹¥Ä´¤µ¤Ï¤µ¤é¤ËÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¡£
Âè2»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê4·î¡Á9·î¡Ë¤Ï¡¢±Ä¶ÈÁí¼ýÆþ¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ15.7¡óÁý¤Î761²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬21.1¡óÁý¤Î144²¯±ß¡¢Ãæ´Ö½ãÍø±×¤¬22.5¡óÁý¤Î92²¯±ß¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â2¥±¥¿¤Î¿¤Ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¥Á¥§¡¼¥óÁ´Å¹Çä¾å¹â¤Ï11.4¡óÁý¤Î1015²¯±ß¡¢´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â¤Ï6.8¡óÁý¤È·øÄ´¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÆ±¼Ò¤ÏÄÌ´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ¡£±Ä¶ÈÁí¼ýÆþ1550²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ13.2¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×282²¯±ß¡ÊÆ±15.6¡óÁý¡Ë¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢·è»»Ã»¿®¤ä·î¼¡Á°Ç¯ÈæÂ®Êó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·¶ÈÂÖ¤Î¡Ö¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¥«¥é¡¼¥º¡×¤Ï54Å¹ÊÞ¤ËÃ£¤·¡¢Âè2»ÍÈ¾´üÃæ¤Ë¤Ï17Å¹ÊÞ¤ò¿·µ¬½ÐÅ¹¤·¡¢Å¸³«¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¥«¥é¡¼¥º¤Ï¡¢½÷À¸þ¤±¤ËÆÃ²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃË½÷¤òÌä¤ï¤º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿¶ÈÂÖ¤À¡£Æ±¼Ò¤Ï·è»»Ã»¿®¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÉý¹¤¤½¸µÒ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¾¦¶È½¸ÀÑÃÏ¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢µÒÁØ³ÈÂç¤ò¿ä¿Ê¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Éý¹¤¤ÁØ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿ÀïÎ¬¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
ÉÊÇö¾õÂÖ¤ÇÏÃÂê¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥¨¥¢
¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤Î1¤Ä¤¬¡¢¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥¨¥¢¡ÖMEDIHEAL¡Ê¥á¥Ç¥£¥Ò¡¼¥ë¡Ë¡×¤ÎÅêÆþ¤À¡£·è»»Ã»¿®¤Ë¤Ï¡Öµ¡Ç½À¤È¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢Çä¾å¿Ä¹µÚ¤ÓµÒÁØ³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Å¹Æ¬¤Ç¤ÏÉÊÇö¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö3Å¹ÊÞ²ó¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤ÈÇã¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¸«¤é¤ì¤ë¤Û¤É¡£¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÀÇ¹þ1900±ß¤È¤¤¤¦¼êº¢¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÈÌ°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤ÆÆÏ½ÐºÑ¤ß¤È¤¤¤¦ËÜ³Ê»ÅÍÍ¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¾¦ÉÊ¤Î¥Õ¥¡¥óÉÕ¤¥¦¥¨¥¢¤Ê¤É¡¢µ¨Àá¤Ë±þ¤¸¤¿µ¡Ç½À¾¦ÉÊ¤ÎÉÊÂ·¤¨¶¯²½¤â¸ú¤òÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤¬Í×°ø¤È¤Ê¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ÉÊ¤Î¥Á¥§¡¼¥óÁ´Å¹Çä¾å¹â¹½À®Èæ¤Ï65.4¡ó¤ËÃ£¤·¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç1.3¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤Ë³«»Ï¤·¤¿¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤â¡¢¾¦ÉÊ¸¡º÷¤ä¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¶¯²½¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½ÐÅ¹¤â·ÑÂ³¤Ç1086Å¹ÊÞ¤Ë
½ÐÅ¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢9·î¤Ë¤Ï8Å¹ÊÞ¡¢10·î¤Ë¤Ï11Å¹ÊÞ¡¢11·î¤Ë¤Ï5Å¹ÊÞ¤ò¿·µ¬½ÐÅ¹¤·¡¢Å¹ÊÞ¿ô¤Ï1086Å¹ÊÞ¡Ê11·îËö¸½ºß¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¡£ÆâÌõ¤Ï¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó260Å¹ÊÞ¡¢¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¥×¥é¥¹707Å¹ÊÞ¡¢#¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó½÷»Ò55Å¹ÊÞ¡¢¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¥«¥é¡¼¥º54Å¹ÊÞ¡¢¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¥×¥í10Å¹ÊÞ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´ûÂ¸Å¹¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë²þÁõ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè2»ÍÈ¾´üÃæ¤Ë¤Ï37Å¹ÊÞ¤Ç²þÁõÅ¾´¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¸ÜµÒËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤ëÇä¾å¤Î°ÂÄê²½¤ò¿Þ¤ëÁÀ¤¤¤À¡£
¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤ÏÃå¼Â¤Ë¸ÜµÒ´ðÈ×¤ò¸Ç¤á¡¢À®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆü¾ïÃå¤ÎÄêÈÖ¡×¤Ø¤ÈÀ®½Ï¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£