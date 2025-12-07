ÇµÌÚºä46°æ¾åÏÂ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Çµã¤¤Þ¤·¤¿¡×11Ç¯Ï¢Â³¡Ö¹ÈÇò¡×½Ð¾ì¤Ç´î¤Ó¤ÎÀ¼
ÇµÌÚºä46¤Î°æ¾åÏÂ¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¦¤Ê¤®¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ÇµÌÚºäLOCKS!¡×¡ÊËè·î1½µÌÜ¤Î·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:15º¢¡Á¡Ë¡£12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢À¸ÅÌ¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢11Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê°Ê²¼¡§¹ÈÇò¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¡Ö¹ÈÇò¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª È¯É½¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇµÌÚºä46¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª ËèÇ¯¹ÈÇò¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤âÂç¹¥¤¤ÊÇµÌÚºä46¤òÇ¯Ëö¤Ë´Ñ¤é¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤·¹¬¤»¤Ç¤¹¡ª ¤Þ¤¿¡È11Ç¯Ï¢Â³¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢²þ¤á¤Æ¤¹¤´¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÎò»Ë¤¬Ä¹¤¯¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¢¡¡Ö¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
°æ¾å¡§»ä¤¿¤ÁÇµÌÚºä46¤Ï¡¢11Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬¤«¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª ¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤!! ¤ß¤ó¤Ê¤Çµã¤¤¤Æ´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ¤½¤ì¤Ë¡¢ÇµÌÚºä46¤Ã¤ÆÆü¡¹°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¤·¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÄ¹¤¤´Ö³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÊÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡Ë¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Öº£¤ÎÇµÌÚºä46¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤ÎÅØÎÏ¤Ï¤·¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÅØÎÏ¤Ë·ë²Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ëº£Ç¯¤ÎÅØÎÏ¤ò¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç°ì½ï¤À¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡ª ³Ú¤·¤â¤¦¤Í¡ª ¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11676
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
ÇµÌÚºä46¤Î°æ¾åÏÂ
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¡Ö¹ÈÇò¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª È¯É½¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇµÌÚºä46¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª ËèÇ¯¹ÈÇò¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤âÂç¹¥¤¤ÊÇµÌÚºä46¤òÇ¯Ëö¤Ë´Ñ¤é¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤·¹¬¤»¤Ç¤¹¡ª ¤Þ¤¿¡È11Ç¯Ï¢Â³¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢²þ¤á¤Æ¤¹¤´¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÎò»Ë¤¬Ä¹¤¯¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
°æ¾å¡§»ä¤¿¤ÁÇµÌÚºä46¤Ï¡¢11Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬¤«¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª ¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤!! ¤ß¤ó¤Ê¤Çµã¤¤¤Æ´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ¤½¤ì¤Ë¡¢ÇµÌÚºä46¤Ã¤ÆÆü¡¹°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¤·¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÄ¹¤¤´Ö³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÊÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡Ë¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Öº£¤ÎÇµÌÚºä46¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤ÎÅØÎÏ¤Ï¤·¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÅØÎÏ¤Ë·ë²Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ëº£Ç¯¤ÎÅØÎÏ¤ò¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç°ì½ï¤À¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡ª ³Ú¤·¤â¤¦¤Í¡ª ¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÇµÌÚºä46¤Î°æ¾åÏÂ
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11676
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624