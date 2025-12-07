¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¥×¥ìー¥ª¥Õ·è¾¡¿Ê½Ð¤Ê¤é¤º¡¡J2¾º³Ê¤Ï³ð¤ï¤º
ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥êー¥°¤Î¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¤Ï7Æü¡¢J2¾º³Ê¤ò¤«¤±¤¿¥×¥ìー¥ª¥Õ½à·è¾¡¤ËÎ×¤ß¡¢¥êー¥°3°Ì¤ÎFCÂçºå¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
J2¾º³Ê¤ò¤«¤±¤¿¥×¥ìー¥ª¥Õ½à·è¾¡¤ËÎ×¤ó¤À¡¢¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¤Ï¡¢¥êー¥°3°Ì¤ÎFCÂçºå¤ÈÂÐÀï¡£
°ú¤Ê¬¤±¤Î¾ì¹ç¡¢¥êー¥°½ç°Ì¤Ç¾¡¤ëFCÂçºå¤¬·ë½¸¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Ä¥¨ー¥²¥ó¤Ï¾¡Íø¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éÂçÃ«¤¬¡¢º¸Â¤ò¹ë²÷¤Ë¿¶¤êÈ´¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤ÏÁê¼ê¥´ー¥ë¥ー¥Ñー¤ËËÉ¤¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¥Ä¥¨ー¥²¥ó¤Ç¤¹¤¬ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡¢Á°È¾¤Ï0-0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸åÈ¾15Ê¬¡£
º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¡¢Áê¼ê¤ËÆ¬¤Ç²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢ÀèÀ©¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£
J2¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¡¢¼¹Ç°¤ò¸«¤»¤¿¥Ä¥¨ー¥²¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¡£
ÀË¤·¤¯¤â¡¢¥×¥ìー¥ª¥Õ·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢J2¾º³Ê¤Ï³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£