トマト缶で煮るだけ！フライパンひとつでメイン完成「チキンのトマト煮」

定番の「チキンのトマト煮」をフライパンひとつで仕上げるレシピ。そのまま食べるのはもちろん、パスタのソースにしたりとアレンジ自在です。

▼せん切りキャベツがポイント

チキンのトマト煮にキャベツを加えます。短時間でできて、せん切りキャベツがチキンにからんでおいしく仕上がります。



▼じっくりコトコト煮込む

鶏肉と野菜を30分〜1時間かけてコトコト煮込みます。大豆も加えて栄養アップ。



▼ホームパーティにもおすすめ

じっくり煮込んだ鶏肉はやわらかく、ケチャップやウスターソースで味を整えるのでお子さんでも食べやすいです。見栄えするのでパーティメニューにおすすめ。







煮込み料理は手が込んでいるように感じますが、じつはとても手軽に作れます。翌日にはしっかり味がなじんでくるので、時間があるときに作りおきしておくのもいいですね。余ったソースをパスタと合わせるのも絶品です。

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。