¾¾ËÜ°ËÂå¤¬AKB48¤È¾×·â¥³¥é¥Ü¡ÖËÜÊª¤ÎAKB48¤È²Î¤¦¤È¤Ï¡Ä¡×¤Þ¤µ¤«¤ÎÅÐ¾ì¤Ë²ñ¾ì¤É¤è¤á¤
¡ÖAKB48 20th Year Live Tour 2025 in¡¡ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Á¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡ÁPARTY¤¬»Ï¤Þ¤ë¤è¡¡¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëPart2¡×¤¬7Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
²Î¼ê¾¾ËÜ°ËÂå¡Ê60¡Ë¤¬AKB48¤Î°áÁõ¤òÃå¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡Ö¥»¥·¥ë¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡Ö¥»¥·¥ë¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö½©¸µ¹¯¡ßAI½©¸µ¹¯¡ÁAKB48¿·¶ÊÂÐ·è¡Á¡×¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿³Ú¶Ê¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢½©¸µ»á¤Î»×¹Í¤ò³Ø½¬¤·¤¿¡ÖAI½©¸µ¹¯¡×¤È¡¢ËÜÊª¤Î½©¸µ»á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì³Ú¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¤É¤Á¤é¤¬¿Íµ¤¤«°ìÈÌÅêÉ¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖAI½©¸µ¹¯¡×ºî¤Î¡Ö»×¤¤½Ð¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¡×¤¬¾¡Íø¡£½©¸µ»á¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡Ö¥»¥·¥ë¡×¤ÏÇÔ¤ì¡È¤ªÂ¢Æþ¤ê¡É¤ËÅù¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢½Ð±é¼Ô¤Î¥Ò¥í¥ß¡Ê60¡Ë¤¬¡¢¡Ö¥»¥·¥ë¡×¤òºÊ¤Ç¤¢¤ë¾¾ËÜ¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢º£²ó¾×·â¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¤É¤è¤á¤¤¬¤¹¤´¤¤¡Ä¤Þ¤µ¤«ËÜÊª¤ÎAKB48¤ÎÊý¤È²Î¤¦¤È¤Ï¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÆü¤Þ¤Ç¼«¿È¤Î¥Ä¥¢¡¼¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÁÒÌîÈøÀ®Èþ¡Ê25¡Ë¤â¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ï¤ªÂ¢Æþ¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£