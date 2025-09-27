歌手の松本伊代（60）が26日に放送された日本テレビ系「行列のできる法律相談所」（後9・00）に出演。夫でタレントのヒロミ（60）に黙っていた高額詐欺被害を初告白した。水道業者から「フィルターの交換の時期じゃないでしょうか?」と電話があり、交換作業に来てもらったものの「フィルター替えたのを見てなくて…本当にフィルター替えたのかな?って…」と作業の確認を怠った。さらに作業後に水道業者が「実はこんな商品も