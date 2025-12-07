フェイエノールトvsズウォレ 試合記録
【オランダ・エールディビジ第15節】(スタディオン・フェイエノールト)
フェイエノールト 6-1(前半4-0)ズウォレ
<得点者>
[フ]上田綺世4(11分、20分、42分、55分)、クインテン・ティンバー(37分)、キャスパー・テングステット(84分)
[ズ]コーエン・コストンス(90分+5)
<警告>
[フ]ウサマ・タルガリン(75分)
[ズ]N. Fichtinger(90分+2)
観衆:47,500人
├上田綺世は圧巻の5ゴール関与、渡辺剛は終盤に負傷もフェイエノールト快勝…次節は板倉滉が所属するアヤックスと対戦
├フェイエ上田綺世が公式戦3試合連続ゴール!! 前半11分に強烈ヘッド弾、リーグ戦15試合15ゴール目
├上田綺世が止まらない!! 前半20分に2ゴール目、エールディビジ16得点目は日本人最多タイ記録に
├フェイエ上田綺世が前半だけで圧巻ハットトリック! 蘭リーグ日本人最多17得点目…10月以来の2度目ハットに
└フェイエ上田綺世が怒涛4ゴール目! ヘッド弾、高速ドリブルシュート弾、ヘッド弾、ヘッド弾…リーグ戦15試合PK無しで18得点目
