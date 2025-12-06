フラムはナイジェリア代表FWサムエル・チュクウェゼ（26）の買取オプションの行使を検討しているようだ。英『Evening Standard』が報じている。



ビジャレアルでプロキャリアをスタートさせ、2023年夏にACミランへ移籍を果たした同選手。しかし、ミランでは思ったような結果を残すことはできず、公式戦通算70試合で8ゴール6アシストと、徐々に序列を落としていった。



そんななか、チュクウェゼは今夏の移籍期間最終日にフラムへのレンタル移籍を果たしたが、イングランドでは存在感を見せている。ここまでプレミアリーグでは7試合に出場し、2ゴール3アシストを記録。前節のマンチェスター・シティ戦では2ゴールを奪い、直近3試合は連続でゴールに絡む活躍を残している。



