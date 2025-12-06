この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実業家のマイキー佐野氏がGPU減価償却リスクを解説！『急速に膨れ上がる時限爆弾。世界の投資家も警戒する〇〇業界最大の懸念点を解説』

実業家のマイキー佐野氏が、自身のYouTubeチャンネル「マイキーの非道徳な社会学」で「急速に膨れ上がる時限爆弾。世界の投資家も警戒する〇〇業界最大の懸念点を解説」と題した動画を公開。急成長するAI業界の裏で、投資家たちが警戒するGPU投資に潜む「時限爆弾」について、その正体とリスクを会計的な視点から解説した。



動画で佐野氏は、多くの投資家がAI業界への過剰投資を懸念する理由として、GPU（画像処理装置）の「減価償却」の問題を挙げる。不動産などとは異なり、GPUは物理的な劣化や技術の進歩による陳腐化が避けられない。「GPUって劣化してくんですよ、どんどん。パフォーマンス落ちてくんですよ」と述べ、24時間365日稼働するAIサーバーでは、その寿命がさらに短くなると指摘した。



この問題の核心は、会計上のルールと現場の現実との乖離にある。GPUの耐用年数は5～6年とされるが、技術革新の速さから数年で型落ちになる可能性が高い。にもかかわらず、企業は数兆円規模の投資を行っているのが現状だ。もしGPUの寿命が想定より短かったり、事業の収益化が遅れたりした場合、投資コストを回収できず「減損処理（Write down）」を迫られるリスクがあるという。佐野氏はこの状況を「この設備はもう将来お金を生まないよねということを認めて、資産価値が一気に損失するということ」と説明。そうなれば、企業は莫大な赤字を計上し、株価が暴落する可能性もゼロではないと警鐘を鳴らした。



また、データセンター建設の遅れも問題視する。最高級のチップを前提に作られた施設に、開発の遅れから古いチップしか搭載できない状況を「高級食材を綺麗に並べようとして、完成した時にはジャンクフードしか置けない状態になってる」と例え、投資回収が困難になる可能性を示唆した。



一方で、古いGPUにも価値が残る可能性にも言及。高度なモデル開発には不向きでも、既存モデルの「推論」処理などには十分活用できるため、中古市場や専門のサービスで需要が生まれるとの見方を示す。しかし、AI業界全体が抱えるこの「時限爆弾」は、今後の大きな課題になるとし、投資家が慎重になる理由を解説して締めくくった。