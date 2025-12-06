FRUITS ZIPPER櫻井優衣、“七福神スマイル”封印オーラ抜群ランウェイ【TGC広島2025】
【モデルプレス＝2025/12/06】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の櫻井優衣が6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。
【写真】櫻井優衣、七福神スマイル封印
90'sストリートやグランジをテーマに、NYブルックリンを彷彿とさせる演出で展開されたステージに出演した櫻井。美しい脚が際⽴つミニスカートにレッグウォーマーを合わせ、ストリートガーリーなムードをまとってランウェイした。
普段はにこにことした“七福神スマイル”とも言われる笑顔がトレードマークである櫻井だが、ランウェイでは笑顔を封印してクールに。存在感を発揮してステージを魅了していた。
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開される。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
◆櫻井優衣、笑顔封印
◆「TGC広島」テーマは「UNITE THE SMILE」
