安達結希さんの自宅＝15日午後8時22分、京都府南丹市京都府南丹市立園部小の安達結希さん（11）の遺体を遺棄した疑いで逮捕された父親の安達優季容疑者（37）は地元メーカーの工場に勤務。子どもの頃はサッカーに打ち込み祖母を慕う「おばあちゃん子」として知られていた。幼少期を知る人は「事件のイメージとは全然違う」と驚き混じりに語る。知人の30代男性によると、容疑者は京都で育ち、小中学生時代はサッカー部に所属し