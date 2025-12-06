16ポイント差に3人がひしめくチャンピオン争いの行方は？角田裕毅は最後に一矢報いるか？【F1アブダビGP】

F1第24戦・アブダビGP

12/5（金）～ 12/7（日） ヤス・マリーナ

5日から始まるF1最終戦のアブダビGP。前戦カタールGPではマックス・フェルスタッペン（レッドブル）がスプリントで4位も決勝は優勝し、合計30ポイントを獲得。オスカー・ピアストリ（マクラーレン）はスプリント優勝＆決勝で2位と、こちらも大量26ポイントを獲得。18ポイント獲得に留まったランキングトップのランド・ノリス（マクラーレン）の3人が、16ポイントの間にひしめく形で、いよいよ最終戦のアブダビを迎える。

2009年から過去16度開催されている、ヤス・マリーナでのレース、優勝者は以下の通りだ。



レッドブル 2009、2010、2013（セバスチャン・ベッテル）

2020、2021、2022、2023（マックス・フェルスタッペン）

メルセデス 2014、2016、2018、2019（ルイス・ハミルトン）

2015（ニコ・ロズベルグ）

2017（バルテリ・ボッタス）

マクラーレン 2011（ルイス・ハミルトン）

2024（ランド・ノリス）

ロータス 2012（キミ・ライコネン）

昨年フェルスタッペンの5連勝を阻んだノリスが、今年も最有力候補になるが、追う側よりも追われる側にプレッシャーがかかる状況で、いつも通りの力を発揮できるかが重要なポイントになりそうだ。対するフェルスタッペンは、現在2連勝中で勢いもあるが、予選でポールを獲得したのはアメリカGPが最後で、現在は4戦連続ポール獲得ならずといった状況。ノリスは今年1番グリッドからスタートした7戦で、優勝5回、2位2回（内1回はレース後に失格）と、圧倒的な強さを見せており、予選の走りにも注目したい。

その他で注目は、カルロス・サインツ（ウィリアムズ）。昨年の同レースではフェラーリのマシンを駆って、予選3番手から、みごと2位でフィニッシュを果たした。現在、第22戦ラスベガスGPで予選3位（決勝5位）、第23戦カタールGPでは3位表彰台獲得と、調子に乗っているだけに、今回も激走が期待できそうだ。

残念ながら、今回のレースをもってレギュラードライバーから外れてしまう角田裕毅（レッドブル）だが、ヤス・マリーナはデビューした2021年に、4位を獲得するなど、決して不得意なサーキットではない。マシンの状態は相変わらず不安定なようだが、今シーズンの有終の美を飾ってほしい。

※全て日本時間を記載

※2025年12月5日現在の成績

（SDAA編集部）