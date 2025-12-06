中国OPPO（オッポ）のスマートデバイスを販売するオウガ・ジャパン（東京都中央区）は、スマートフォン「A5 5G（エーファイブ ファイブジー）」を、2025年12月4日から順次発売をはじめた。

手袋をしたまま操作可能

エントリーモデルという位置づけながら、クラウド型のAI（人工知能）機能「OPPO AI」を備え、便利で高精度な写真編集を手軽に行える。

リフレッシュレート最大120Hzの約6.7型HD+（1604×720ドット）ディスプレイを搭載する。

約5000万画素・広角、約200万画素・深度の2眼カメラを背面に装備。前面カメラは約800万画素で、アウト/イン同時の動画撮影機能を搭載する。

バッテリー容量は6000mAhで、45ワットの急速充電に対応。4年間使用しても最大容量を80％以上確保するという長寿命設計を採用する。他機器へ給電できる「リバースチャージ」機能を備える。

OSはAndroid 15ベースの「ColorOS 15」をプレインストールする。メモリーは4GB、内蔵ストレージは128GB。microSDXC（最大1TB）に対応する。

IPX5防水/IP6X防塵性能、米軍MIL規格とSGS認証に準拠する高い耐久性を確保。手袋をしたまま操作可能な「手袋モード」のほか、「おサイフケータイ」「マイナンバーカード」などの機能を実装する。

カラーはグリーン、ホワイトの2色。