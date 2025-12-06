¿å¾¦Çä¤ÎÊì¿Æ¤Ë¡ÈÆð¶Ø¡É¤µ¤ì¤Æ¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤ÏÅÐ¹»¥¼¥í¡¢ÉÂ±¡¤Ë¤â¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿½÷À¡Ê30¡Ë¤¬¡Ö°ìÈÖ¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡ÈÃÏ¹ö¤ÎÄË¤ß¡É¤È¤Ï
¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Ø¹»¤Ï¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ¤ÎÀ¤³¦¡Ù¡£¸½¼ÂÀ¸³è¤ËÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û"°é»ùÊü´þ¡É¾õÂÖ¤ÎÊì¿Æ¤È¡¢¡Ö¤¯¤µ¤¤¡×¡Ö²¿¤â¤Ç¤¤ó¡×¤È¿Í³ÊÈÝÄê¤òÂ³¤±¤ë»Ð¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¶ì¤·¤¹¤®¤ëÍÄ¾¯´ü¤ò²á¤´¤·¤¿Àî¸ý²ÂÆà»Þ¤µ¤ó¡Ê30¡Ë
¡¡Êì¿Æ¤Ë³Ø¹»¤ØÄÌ¤¦¤³¤È¤òµö¤µ¤ì¤º¡¢¼«Âð¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¡¢¾®³Ø¹»¤ÈÃæ³Ø¹»¤Ë1Æü¤âÄÌ¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤¿Àî¸ý²ÂÆà»Þ¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤Ï¡¢³Ø¹»¤È¤¤¤¦¡È±ó¤¤À¤³¦¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢Êì¿Æ¤ÏÀî¸ý¤µ¤ó¤ÎÄÌ³Ø¤òÁË¤ó¤À¤Î¤«¡£15ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÀ¨»´¤ÊÆü¡¹¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´4ËÜ¤Î1ËÜÌÜ¡¿2ËÜÌÜ¤òÆÉ¤à¡Ë
¸½ºß¤ÎÀî¸ý¤µ¤ó¡ÊËÜ¿ÍÄó¶¡¡Ë
¢¡¢¡¢¡
¨¡¨¡Àî¸ý¤µ¤ó¤ÏÊì¿Æ¤«¤é»ö¼Â¾å¤Î¼«ÂðÆð¶Ø¤Ë¤ª¤«¤ì¡¢¾®³Ø¹»¤ÈÃæ³Ø¹»¤Ë1Æü¤âÄÌ¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Àî¸ý¡¡»ä¤Ï1995Ç¯¤Ë¼¢²ì¸©¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¤ÏÎ¾¿Æ¤È»Ð¤Î4¿Í²ÈÂ²¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Éã¤Ï¼òÊÊ¤¬°¤¯¡¢»ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¹¤°¤ËÎ¾¿Æ¤¬Î¥º§¤·¤¿¤Î¤Çµ²±¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Êì¤Ï¤º¤Ã¤È¿å¾¦Çä¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¿Í¤Ç¤¹¡£¤¦¤Á¤ÏÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦½¬´·¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Êì¤È»Ð¤ÎÇ¯Îð¤ò¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢30Âå¸åÈ¾¤Ç»ä¤ò»º¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»Ð¤Ï»ä¤è¤ê8¡¢9ºÐ¤¯¤é¤¤¾å¤Ç¡¢»ä¤Ï5ºÐ¤Þ¤Ç»Ð¤È°ì½ï¤ËÂçºå¤ÎÊìÊý¤ÎÁÄÊì¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤Æ°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤È¤Ï¤½¤Î´Ö¡¢¤Û¤Ü²ñ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÁÄÊì¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÉáÄÌ¡É¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ð¤Ï¾®³Ø¹»¤ÈÃæ³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¡¢»ä¤â5ºÐº¢¤«¤éÊÝ°é±à¤ËÄÌ¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÍèÇ¯¤Ï¾®³Ø¹»¤ä¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢»Ð¤Î¤ª²¼¤¬¤ê¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¤òÇØÉé¤Ã¤Æ´î¤ó¤Àµ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¹Ô¤±¤ó¡×¤È¡¢Êì¿Æ¤¬¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤ËÉÔµ¡·ù¤Ë
¨¡¨¡¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÏÉáÄÌ¤Î»Ò¤É¤âÀ¸³è¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
Àî¸ý¡¡¤Ç¤â6ºÐ¤Î¤È¤¤ËÁÄÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Êì¤Ï»ä¤ò°ú¤¼è¤Ã¤ÆÊ¡°æ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¡¢Î¹´Û¤ÎÃçµï¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡¢½»Ì±É¼¤ò°Ü¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Î¤Á¤ËÊì¤Ï¡Ö¼Ú¶â¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤¿¼Â·»¤ÎÊÝ¾Ú¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼è¤êÎ©¤Æ¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤¿¤á¤ËÌò½ê¤Ç¼êÂ³¤¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡»ä¤ÈÊì¤ÏÎ¹´Û¤Î½¾¶È°÷¸þ¤±¤Î½¸¹ç½»Âð¤ÇÊë¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤é½Õ¤ò²á¤®¡¢¾®³Ø¹»Æþ³Ø¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡»Ò¤É¤â¤Ê¤¬¤é¤Ë¡Ö²¿¤«¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àî¸ý¡¡Åö»þ¤ÏµÁÌ³¶µ°é¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤¿¤À¡Ö¾®³Ø¹»¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤°¤é¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Êì¤Ë³Ø¹»¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¹Ô¤±¤ó¡×¤È¡¢¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤ËÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÏÃ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤½¤³¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÅÐ²¼¹»¤Î»þ´Ö¤ËÁë¤Î³°¤«¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÂ¾¤Î»Ò¤Ï³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç»ä¤À¤±¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Êì¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ÆüÃæ¤Ï¤É¤¦²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
Àî¸ý¡¡¤Ò¤È¤ê¤ÇÎ±¼éÈÖ¤¹¤ë¤«¡¢½¸¹ç½»Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤Î¸ø±à¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Âçºå¤È¿À¸Í¤ËÃ»´ü´Ö½»¤ß¡¢8ºÐº¢¤Ë¤Þ¤¿Ê¡°æ¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â½»Ì±É¼¤ÏÂçºå¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï´°Á´¤Ë¹ÔÀ¯¤ÎÌÜ¤«¤é¤³¤Ü¤ì¤¿¡Ö¤¤¤Ê¤¤Â¸ºß¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡°æ¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤¤«¤é¡¢¹â¹»¤òÃæÂà¤·¤¿»Ð¤â°ì½ï¤Ë½»¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ð¤Ï¿æ»ö¡¢ÀöÂõ¡¢ÁÝ½ü¡¢Çã¤¤Êª¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î²È»ö¤ÎÃ´Åö¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¸ø±à¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¿Æü¤ÎÃë´Ö¤Ë¾®³Ø¹»2¡¢3Ç¯À¸¤°¤é¤¤¤Î»Ò¤¬¸ø±à¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢¼þ¤ê¤Ï¤À¤ó¤À¤ó¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Àî¸ý¡¡¤¢¤ë¤È¤¶á½ê¤Î»Ò¤Ë³Ø¹»¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁÇÄ¾¤ËÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤È¤ÇÊì¤¬¡Ö¸À¤Ã¤¿¤ä¤í¡ª¡×¤ÈÂç·ãÅÜ¤·¤Æ¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤ò¶¤Ë¡Ö²ÈÂ²°Ê³°¤Î¿Í¤ÈÏÃ¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤À¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊì¤ÏÌò½ê¤Ç»ä¤Î½¢³Ø¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤òÁª¤Ö¿Í¤Ç¤·¤¿¡×
¨¡¨¡¿ô¾¯¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤¬Éõ¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
Àî¸ý¡¡Êì¤Ï¼þ°Ï¤Ë¡ÖÌ¼¤ÏÂçºå¤Î¼Â²È¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸þ¤³¤¦¤Î¾®³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Êì¤ÏÂÕÂÆ¤Ê¤¦¤¨¤Ë¥×¥é¥¤¥É¤¬¹â¤¯¡¢Â¾¿Í¤«¤éÃí°Õ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò¤¹¤´¤¯·ù¤¦¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢µÁÌ³¶µ°é¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ò±£¤¹¤¿¤á¤Ë¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Îº¢¤«¤éÊì¤Ï¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ß¡¢»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤ÐÈË²Ú³¹¤Ø¡£ÍÜ¤¦²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤¿¤¦¤¨¡¢¿å¾¦Çä»þÂå¤è¤ê¼ýÆþ¤¬¸º¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ìò½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»ä¤Î½¢³Ø¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤òÁª¤Ö¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ç¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ª¶â¤¬¸º¤ê¡¢²È¤Ë¤Ï¿©¤ÙÊª¤â¤í¤¯¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¿É¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Àî¸ý¡¡²¿¤è¤ê¤â¿É¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¶á½ê¤Ë¥Ð¥ì¤ÆÊì¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤¢¤È¡¢²È¤«¤é½Ð¤ë¤Î¤ò¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤Ï¡ÖÂçºå¤Î¾®³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×ÀßÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ê¿Æü¤â½µËö¤â24»þ´Ö³°½Ð¶Ø»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Îã³°¤Ï¡¢³Ø¹»¤Î²ÆµÙ¤ß¤Ê¤É¤ÎÄ¹´üµÙ²ËÃæ¤À¤±¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¡ÖÂçºå¤«¤éÊ¡°æ¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿»Ò¡×¤È¤·¤Æ³°¤Ë½Ð¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î»þ´ü¤Ï¡¢Éô²°¤ÇÁë¤Î¤½¤Ð¤ËÎ©¤Ä¤Î¤â¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
Àî¸ý¡¡¡Ö³°¤«¤é¥¬¥é¥¹±Û¤·¤Ë»Ñ¤¬¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Ç¤¹¡£¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ï¤¤¤Ä¤âÄù¤á¤¤ê¤Ç¡¢ÂÀÍÛ¤òÍá¤Ó¤¿¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Æü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¤Ï»Ð¤ÎÃ´Åö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï15ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç²ÈÂ²°Ê³°¤Î¿Í¤È¤Û¤ÜÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡²È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤É¤¦²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
Àî¸ý¡¡Êì¤Ï»Å»ö¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤¯¡¢°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÌëÃæ¤Ëµ¢¤êÃë¤Þ¤Ç¿²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤È»Ð¤â¼«Á³¤ÈÃëÌëµÕÅ¾¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤¬¤¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ï¤º¤Ã¤È¥Æ¥ì¥Ó¤È¥²¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¡£PS2¤äDS¤Î»þÂå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¥Ï¡¼¥Ä¡Ù¤ä¡Ønintendogs¡Ù¤Ï¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤À¤È¡¢³Ø±àÊª¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Àî¸ý¡¡¡Ø¥¥Ã¥º¡¦¥¦¥©¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤ÎºÆÊüÁ÷¤ò¸«¤Æ¡Ö³Ø¹»¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢Êì¤¬¤È¤¤É¤¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Î·ÊÉÊ¤Ç¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¿Í·Á¤ò¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀèÀ¸¤äÀ¸ÅÌÌò¤Ë¸«Î©¤Æ¤Æ³Ø¹»¤´¤Ã¤³¤ò¤·¤¿¤ê¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î³Ø¹»¤Ï¡¢¸½¼ÂÀ¸³è¤Ë¤Ê¤¤¡Ö²èÌÌ¤ÎÃæ¤Î¤â¤Î¡×¡£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ä¶õÁÛ¾å¤ÎÂ¸ºß¤Ë¶á¤¤´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¾®³Ø¹»¤Ë¤ÏÄÌ¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Ãæ³Ø¹»¤â¡©
Àî¸ý¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¼«Ê¬¤À¤±³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡£Â¾¤Î»Ò¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¤È¤Ï¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¾®6¤«Ãæ1¤°¤é¤¤¤ÎÇ¯Îð¤Îº¢¡¢Êì¤ÎÃÎ¿Í¤«¤éÃæ³Ø¤ÎÀ©Éþ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÍèÇ¯¤«¤éÄÌ¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯¤Æ¡£
¡¡¤Ç¤âÍâÇ¯¤Î½Õ¤¬¤¤Æ¤â¡¢4·î¤Ë¤Ê¤ê5·î¤¬²á¤®¤Æ¤â¡¢Êì¤ÏÆþ³Ø¼êÂ³¤¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡¢¤½¤ÎÀ©Éþ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¡¢¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¡£Ãæ³Ø¤Ë¤â¹Ô¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢²È¤ÇÃæ³Ø¤ÎÏÃ¤Ï´°Á´¤Ë¶Ø¶ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤Ç¤Ï¡¢ÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àî¸ý¡¡»ÔÈÎ¤Î¹ñ¸ì¤È»»¿ô¥É¥ê¥ë¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢»Ð¤¬²£¤Ç¤º¤Ã¤È¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤¬»¶¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡Ö¥Ð¥«¡ª¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê´ÊÃ±¤Ê¤Î¤â¤ï¤«¤é¤ó¤Î¡©¡×¤È»Ð¤Ë¥Ú¥ó¤òÅê¤²¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Æ¬¤òÃ¡¤«¤ì¤ë¤Î¤¬Æü¾ï¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤éÊÙ¶¯¤Ï¶²ÉÝÂÎ¸³¤Ë¶á¤¯¡¢Âç·ù¤¤¤Ç¤·¤¿¡£´Á»ú¤Ï¾®3¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¡¢·×»»¤Ï¤ï¤ê»»¤ÎÅÓÃæ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ÇÄü¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥Ö¡×¡Ö¤¯¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ë½¸À¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëË½ÎÏ¤â¡Ä
¨¡¨¡»Ð¤«¤é¤ÏË½¸À¡¢Ë½ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
Àî¸ý¡¡º£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢»Ð¤âÊì¤ÎµÔÂÔ¤ÎÈï³²¼Ô¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£16ºÐ¤´¤í¤«¤éÍÄ¤¤»ä¤ÎÀ¤ÏÃ¤È²È»ö¤òÁ´¤ÆÇ¤¤µ¤ì¡¢¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¡£Í¾Íµ¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢Åö»þ¤Î»ä¤Ï¤¿¤À»Ð¤òº¨¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤ÏÉÔºß¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ö¤ó¡¢ÅÜ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Þ¤ê¡ÖÉÝ¤¤¡×¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â»Ð¤Ï¤Û¤Ü²È¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´Ø¤ï¤ë»þ´Ö¤¬Ç»Ì©¤Ç¡Ä¡Ä¡£»Ð¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Î¤Û¤¦¤¬¿É¤¤µ²±¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡Êì¿Æ¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»Ð¤òÍê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Àî¸ý¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»Ð¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤è¤¯¡¢´é¤¬¾®¤µ¤¯¤ÆºÙ¿È¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÂÎ³Ê¤¬¤è¤¯¡¢10Âå¤Ï¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤êµ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍÆ»Ñ¤òÅ°ÄìÅª¤ËÈÝÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ç¥Ö¡×¡Ö¤¯¤µ¤¤¡×¡Ö»à¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎË½¸À¤ÏÆü¾ï¤Ç¡¢Æ¬¤òÃ¡¤«¤ì¤¿¤êÂ¤Ç½³¤é¤ì¤¿¤ê¡£¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤ªÊ¢¤ò¶¯¤¯²¥¤é¤ì¤¿¤È¤¤ÏÄË¤ß¤Ç¤¦¤º¤¯¤Þ¤ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Æ°¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£¡¢¤â¤¦°ìÅÙ10Âå¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤»¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤±¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¨¡¨¡Ëå¤ËÂÐ¤·¤Æ¹¶·âÅª¤¹¤®¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
Àî¸ý¡¡»Ð¤Ï»ä¤Î¤³¤È¤òº¨¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Êì¤Ï»Ð¤ò»º¤à¤È¤¹¤°Âçºå¤ÎÁÄÊì¤ËÍÂ¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ð¤Ï16ºÐº¢¤Þ¤ÇÊì¤ÈÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â»ä¤Ï5ºÐ¤«¤éÊì¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òº¬¤Ë»ý¤Á¡Ö»ä¤À¤±ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¡ª¡×¤Èº¨¤ßÀá¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é»Ð¤Ï»ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÀäÂÐÅªÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Æ¤ë¡Ö¾®³Ø¹»¤ÈÃæ³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò¤¤¤Ä¤â¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤ª¤Þ¤¨¤¬¿Í¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡¢¹¥¤«¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡× ¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤ß¤¿¤¤¤ÊÅÛ¤¬³Ø¹»¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¸¤á¤ë¡£»ä¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¸¤á¤ë¤â¤ó¡×¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤âÊì¿Æ¤ÈÊë¤é¤¹¤³¤È¤â¡¢Àî¸ý¤µ¤ó¤¬Áª¤ó¤À¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ËÍýÉÔ¿Ô¤Ç¤¹¤Í¡£
Àî¸ý¡¡¤Ç¤â²È¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤»ä¤Ï¡¢»Ð¤òÅÜ¤é¤»¤ë¤È¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤´µ¡·ù¤ò¼è¤ë¤Î¤ËÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤ó¤ÊÇÍÀ¼¤òÍá¤Ó¤Æ¤â¼Õ¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¡¢²¿ÅÙ¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¥À¥á¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÅÚ²¼ºÂ¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡»Ò¤É¤â2¿Í¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
Àî¸ý¡¡Êì¤Ï¹ÔÀ¯¼êÂ³¤¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹ñÊÝ¤âÇ¯¶â¤âÌ¤²ÃÆþ¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é»ä¤â»Ð¤â¡¢ÊÝ¸±¾Ú¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤Ê¤ó¤«´éÀö¤Ã¤Æ¤â°ÕÌ£¤Ê¤¤¡×¡Ö»õ¤òËá¤¤¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Ê¡×
¨¡¨¡1²ó¤â¡©
Àî¸ý¡¡¤Ï¤¤¡£Êª¿´¤Ä¤¤¤Æ¤«¤é15ºÐ¤Þ¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤Ë¤Ï1²ó¤â¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤é¥ª¥¥·¥É¡¼¥ë¤È¥ª¥í¥Ê¥¤¥ó¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¿²¤Æ¼£¤¹¡£°ìÅÙ¡¢»ô¤¤Ç¤ËÏÓ¤ò³ú¤Þ¤ì¤Æ3½µ´Ö¤¯¤é¤¤¼ð¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤â¾ÃÆÇ¤È¥ª¥í¥Ê¥¤¥ó¤Ç¾è¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹âÇ®¤¬½Ð¤Æ¤â¿²¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤Ò¤È¤Ä´Ö°ã¤¨¤Ð¡¢½ÅÆÆ¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
Àî¸ý¡¡Ãæ¤Ç¤â°ìÈÖ¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃî»õ¤ÎÄË¤ß¤Ç¤·¤¿¡£»ä¡¢»õËá¤¤ò¶µ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é»õ²Ê¸¡¿Ç¤Îµ¡²ñ¤â¤Ê¤¯¡¢Ãî»õ¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¡£
¡¡Ãî»õ¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ»õ¤Î¿À·Ð¤¬»à¤Ì¤È¡¢ÄË¤ß¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤µ¤é¤ËÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢»õ¤Îº¬¤¬±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡ÈÇ¿¤ß¤ÎÂÞ¡É¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈËË¤Þ¤Ç¼ð¤ì¤Æ¡¢ÃÏ¹ö¤ÎÄË¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡Ê¹¤¤¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇÄË¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£
Àî¸ý¡¡¤½¤ÎÇ¿¤ß¤¬ÇËÎö¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤¿¤À²æËý¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÑ¤¨¤¬¤¿¤¤·ãÄË¤Ç¤·¤¿¡£¿©»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¶õµ¤¤¬¤¢¤¿¤ë¤À¤±¤Ç¤âÄË¤¤¡£¥Ð¥Õ¥¡¥ê¥ó¤Ï¸ú¤«¤º¡¢Ìô¶É¤Î°ìÈÖ¶¯¤¤¥í¥¥½¥Ë¥ó¤ò°û¤ß¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ÁÔÀä¤Ç¤¹¡£
Àî¸ý¡¡»õ¤òËá¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢»Ð¤«¤é¤ÎË½¸À¤Î¤»¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬Àö´é¤·¤¿¤ê»õËá¤¤¹¤ë¤È¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤Ê¤ó¤«´éÀö¤Ã¤Æ¤â°ÕÌ£¤Ê¤¤¡×¡Ö»õ¤òËá¤¤¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Ê¡×¤È¡£¤À¤«¤é¤ª¤«¤·¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö»Ð¤ËÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±±ø¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦»×¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡Í£°ì¤Î´õË¾¤Ï¡Ö15ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÆ¯¤±¤ë¡×¤ÈÊì¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£10ºÐ¤ò²á¤®¤¿º¢¤«¤é¤Ï¡Ö15ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎµëÎÁ¤Ç»õ°å¼Ô¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÁ°Åç ´Ä²Æ¡Ë