アストロスケールホールディングス [東証Ｇ] が3月13日大引け後(16:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年4月期第3四半期累計(25年5月-26年1月)の連結最終損益は50.1億円の赤字(前年同期は163億円の赤字)に赤字幅が縮小した。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(3Q)の連結最終損益は23.5億円の赤字(前年同期は33.7億円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-460.2％→-133.0％に改善した。