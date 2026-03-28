女性ゼロまたは1人の議会の割合全国1741市区町村議会のうち、女性議員がゼロか、1人しかいない「ゼロワン議会」が合計で594あり、全体の3分の1を超えることが28日、2024年末現在の総務省の統計に基づく共同通信の集計で分かった。女性が初めて参政権を行使してから4月10日で80年となるが、女性の政治参画が遅れている状況が明らかになった。地方は議員の「なり手不足」が課題。来春には統一地方選が控える。女性を含めた多様な