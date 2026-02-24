「#がんばれパンチ」のハッシュタグとともに、いま大きな注目を集めているのが、千葉県・市川市動植物園で暮らすニホンザルの男の子・パンチくんです。生まれて間もなく母ザルに育児放棄され、人工哺育で育った彼は現在、群れの一員として受け入れてもらうための挑戦を続けています。自分の体よりも大きなぬいぐるみをぎゅっと抱えながら、勇気を振りしぼって仲間に近づき、懸命にコミュニケーションを取ろうとする……。その