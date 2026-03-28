レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長が、最大のライバルであるバルセロナの心臓、ペドリの獲得を熱望しているという。『Radio MARCA』が伝えている。このニュースは、両クラブの深い因縁を考えれば、まさに「禁断の移籍」と言えるものだ。しかし、トニ・クロースやルカ・モドリッチといったレジェンドたちが去り、中盤の世代交代を進める白い巨人にとって、若き司令塔の存在は喉から手が出るほど欲しい選手と言える