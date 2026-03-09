スズキ「フロンクス」のフロントビュー。全長約4mのショートボディを伸びやかに見せる巧みなデザイン（筆者撮影）（井元 康一郎：自動車ジャーナリスト）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]「バレーノ」の雪辱を果たせるか？ スズキがインド製フロンクスに託した執念インド市場を得意とするスズキが2024年10月に発売した小型クロスオーバー「フロンクス」。インドの合弁会社マルチ・スズキで生産された車両を日本に輸入す