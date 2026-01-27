2026年1月27日、運命の衆院選が公示された。東京・秋葉原駅前には、時代の目撃者とならんとする群衆が押し寄せたが、そこにあったのは単なる熱狂ではなく、怒号と期待、そして冷ややかな視線が交錯する混沌とした光景だった。 【画像】「国民置き去り」と与党を批判するプラカードを掲げる男性 「やめろ！」響く怒号、警察出動の波乱 1月27日午前10時、自民党の聖地・秋葉原。しかし、今年の景色はこれまでの選挙戦とは決