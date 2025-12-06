À¸¥Ï¥à¥·¥ç¥Ã¥¯¡© ¡ÈÂè2ÇÈ¡É¡¡¥·¥§¥¢7³ä¡¦¥¹¥Ú¥¤¥ó»º¤ÎÍ¢ÆþÄä»ß¡¡¡Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¾Ã¤¨¤Ê¤¤¤«¡Ä¡×ÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤â¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢»º¤ËÂ³¤
¥ï¥¤¥ó¤Î¤Ä¤Þ¤ß¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ÎÀ¸¥Ï¥à¡£¤À¤¬¡¢º£¡¢°û¿©Å¹¤äÍ¢Æþ¶È¼Ô¤Ê¤É¤ÇÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Í¢ÆþÀè¤Î7³ä¼å¤òÀê¤á¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¥¢¥Õ¥ê¥«ÆÚÇ®¤¬È¯À¸¤·¡¢Í¢Æþ¤¬°ì»þÄä»ß¤Ë¡£4Ç¯¶á¤¯Á°¤«¤é¥¤¥¿¥ê¥¢»º¤Î¶ØÍ¢¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¡Öµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤ÎÀ¼¤âÏ³¤ì¤ë¡£
¢£Å¹¤ËÍè¤¿¤é¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÀ¸¥Ï¥à¡×
Ç¯¤ÎÀ¥¤ÎÇ÷¤Ã¤¿12·î¤ÎÌë¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Ú¥¤¥óÎÁÍýÅ¹¡ÖXIRINGUITO Escriba SHIBUYA¡×¤Ï¡¢¿©»ö¤ä¥ï¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤àÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ñ¥¨¥ê¥¢¤ä¥¢¥Ò¡¼¥¸¥ç¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÇ¤âÃíÊ¸¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬À¸¥Ï¥à¡£11¤«·î½ÏÀ®¤µ¤»¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó»º¤Î¥Ï¥â¥ó¥»¥é¡¼¥Î¤ò¡¢ÃíÊ¸¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤«¤é¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¤ÇÇö¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤ÆÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë¡£
Æ±Î½¤È4¿Í¤ÇÍèÅ¹¤·¤¿½÷À
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Å¹¤ËÍè¤¿¤é¡È¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÀ¸¥Ï¥à¡É¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
Ì£¤Î¥³¥¯¤¬¶¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¥¤¥ó»º¤ÎÀ¸¥Ï¥à¡£1¤«·î¤Ç150¥¥í¤Û¤É»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡Ê¢¨Ã±ÉÊ°Ê³°¤Ç¤ÎÄó¶¡¤â´Þ¤à¡Ë¡¢Å¹¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¡£Àè·î28Æü¤ÎÍ¢ÆþÄä»ß°Ê¹ß¡¢¤Þ¤ÀÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
Å¹¤Ï¡¢¡Ö»ÅÆþ¤ì¶È¼Ô¤Ëºß¸Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤Þ¤À¼Â´¶¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÌäÂê¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÚÅÄ¿¿Ìé¡¦Åý³ç¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼
¡Ö±Æ¶Á¤¬Ä¹°ú¤¯¤è¤¦¤Ê¤é¡¢ÆüËÜ»º¤ÎÀ¸¥Ï¥à¤äÂ¾¹ñ»º¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¥Ï¥à¤½¤Î¤â¤Î¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤ê¡¢ÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÆÚÆùÁ´ÂÎ¤Î²Á³Ê¶¥Áè¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤º¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¡¢¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¢£¼£ÎÅË¡¤Ê¤¯¹â¤¤Ã×»àÎ¨¡¡¿Í´Ö¤Ë¤Ï´¶À÷¤»¤º
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«ÆÚÇ®¤È¤Ï¡¢ÆÚ¤ä¥¤¥Î¥·¥·¤Ë´¶À÷¤¹¤ëÅÁÀ÷ÉÂ¡£Í¸ú¤Ê¥ï¥¯¥Á¥ó¤ä¼£ÎÅË¡¤¬¤Ê¤¯¡¢Ã×»àÎ¨¤¬¹â¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¿Í´Ö¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÃÜ»º¶È³¦¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸¡Ö²ÈÃÜÅÁÀ÷ÉÂ¡×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¡¢´¶À÷¤·¤¿¸ÄÂÎ¤ÎÊó¹ð¤È»¦½èÊ¬¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¥¹¥Ú¥¤¥ó¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤ëÆÚÆù¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î2³ä¼å¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÎëÌÚÇÀ¿åÁê¤Ï2Æü¡¢³ÕµÄ¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¹ñÆâ¤ÎÆÚÆù¤Î¶¡µë¤Ë¡Ö°ìÄêÄøÅÙ¤Î±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÍ¢ÆþÀ¸¥Ï¥à¤Î7³ä¼å¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó»º¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤êÃí»ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¢£À¸¥Ï¥àÂç¹ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢»ºÍ¢ÆþÄä»ß¤Ë¡ÈÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¡É
¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó»º¤ÎÆÚÆù¤¬¥À¥á¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Ä¶ÈÉÔ¿¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¡×¤È´í×ü¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿©ºà¤ÎÍ¢Æþ¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥¢¥µ¥Ò¥°¥é¥ó¥È¡×¤Î¾®»³ÃÒ¹¨±Ä¶ÈÉôÄ¹¤À¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢À¸¥Ï¥àÍ¢Æþ¤ò¤á¤°¤ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤À¡£¸µ¡¹¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï°·¤¦ÎÌ¤Î7¡Á8³ä¤¬¥×¥í¥·¥å¡¼¥È¤Ê¤É¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢»º¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«ÆÚÇ®¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢2022Ç¯¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢»º¤¬Í¢ÆþÄä»ß¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»º¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¥·¥Õ¥È¡£¸½ºß¤Ç¤Ï°·¤¤ÎÌ¤ÎÌó8³ä¤òÀê¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥µ¥Ò¥°¥é¥ó¥È¡¡¾®»³ÃÒ¹¨±Ä¶ÈÉôÄ¹
¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÈÆ±¤¸¡ÈÀ¸¥Ï¥àÂç¹ñ¡É¡£½½Ê¬¤ÊÀ¸»ºÎÌ¤È¡¢Í¢½Ð¤ËÅ¬¤·¤¿¹©¾ì¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢»º¤«¤éÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£º£²ó¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡È¤¸¤ã¤¢¼¡¤ÏÊÌ¤Î¹ñ¤Ë¡Ä¡É¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¯¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¡×
ºß¸Ë¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢º£¤¹¤°Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó³ÆÃÏ¤Ç´¶À÷¤Î¹¤¬¤ê¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Í¢Æþ¤¬5¡Á10Ç¯µ¬ÌÏ¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë»öÂÖ¤âÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¹ñ»º¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤Î»ö¶È¡¢·Ð±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â±Æ¶Á¤ÏÉ¬»ê¡×¤È¤¤¤¦¡£
¥¢¥µ¥Ò¥°¥é¥ó¥È¡¡¾®»³ÃÒ¹¨±Ä¶ÈÉôÄ¹
¡ÖÀ¸¥Ï¥à¤¬¹âµéÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó»º¤ò¤¹¤Ù¤ÆÍ¢ÆþÄä»ß¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È¯À¸ÃÏ°è¤Î¤â¤Î¤À¤±¤ò¸ÂÄê¤·¤ÆÄä»ß¡¢¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¥À¥á¡¼¥¸¤â¾¯¤·´ËÏÂ¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡×
¢£À®¾ëÀÐ°æ¡ÖÇ¯Æâ¤Ï±Æ¶Á¤Ê¤¤¡×
¥³¥ó¥Ó¥Ë³Æ¼Ò¤Ï¡¢¡Öº£¤¹¤°¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢Âç¼ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤â¡Öº£¤Ïºß¸Ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤È¤·¤¿¤é2¡Á3¤«·î¸å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç¼ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢»º¤¬Í¢ÆþÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢À¸¥Ï¥à¤È¥µ¥é¥ß¤¬ÈÎÇäÄä»ß¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»º¤Î¥Ï¥â¥ó¥»¥é¡¼¥Î¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÎÍ¢ÆþÄä»ß¤Ç¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡¢ÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤È¤¤¤¦¡£À®¾ëÀÐ°æ¤Ï¡¢¡ÖÇ¯Æâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Í¢ÆþÄä»ß¤¬Ä¹°ú¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢°ìÉô¾¦ÉÊ¤Î·çÉÊ¤âÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¢¥á¥ê¥«»º¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹»º¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó°Ê³°¤Î¹ñ¤Î¸¶ÎÁ¤Î³ÎÊÝ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£