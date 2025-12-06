¡Ô¹À¥¤¹¤º¤Î¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥ì¥®¥ó¥¹¤âÏÃÂê¤Ë¡Õ¡Ö¥¢¥¹¥ì¥¸¥ã¡¼¡×¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡À¤³¦Åª¤ËÎ®¹Ô¤Ç¤â¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¡×¡ÖÉÔ²÷´¶¡×¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤ò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¿´Íý
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¤ä¥è¥¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬¤¯¤Ã¤¤ê½Ð¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥¢¥¹¥ì¥¸¥ã¡¼¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬À¤³¦Åª¤ËÎ®¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤â³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î½Ð¤ÇÎ©¤Á¤È¤·¤Æ¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿È¶á¤ÊÎ®¹Ô¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£Î×¾²¿´Íý»Î¤Î²¬Â¼ÈþÆà¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¥¢¥¹¥ì¥¸¥ã¡¼¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÈÝÄêÅª¤ÊÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹À¥¤¹¤º¤Î¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥ì¥®¥ó¥¹»Ñ¤Û¤«¡¢³¹¤òïèÊâ¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡È¥¢¥¹¥ì¥¸¥ã¡¼¡É¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬À¤³¦Åª¤ËÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£¡Ö¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡Ê±¿Æ°¶¥µ»¡Ë¡×¤È¡Ö¥ì¥¸¥ã¡¼¡ÊÍ¾²Ë¡Ë¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥§¥¢¤òÆü¾ï»È¤¤¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¸¥ã¥ó¥ë¡£¤³¤ì¤¬¶áÇ¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¡¢»Ô¾ì¤ÏµÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤ÐºòÇ¯¤¢¤¿¤ê¤«¤éÅÔÆâ¤Ç¤Ï»þ¡¹¡¢¤½¤ó¤Ê³æ¹¥¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Ãå¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬³°¹ñ¿Í¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¤ò¥È¥Ã¥×¥¹Âå¤ï¤ê¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¥è¥¬¥Ñ¥ó¥Ä¤ä¤ª¿¬¤Î·Á¤¬´Ý¸«¤¨¤Î¥ì¥®¥ó¥¹¤òÍú¤¤¤Æ³¹Ãæ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£NEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤Î¡Ö¡Ô¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥ì¥®¥ó¥¹¤Ç³¹Êâ¤¡Õ³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤Î¡É¥¢¥¹¥ì¥¸¥ã¡¼¡É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÃí°Õ´µ¯¡ÒÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤Ç¤ÏÆü¾ïÃå¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¡Ó¡×¤Ë¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î´Ö¤Ç¤Ï¥¢¥¹¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ç½Ð¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ´µ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ä¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¿Í¡¹¤Î´Ö¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀÈô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤Ï¥¢¥¹¥ì¥¸¥ã¡¼¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤¤È»×¤ï¤»¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£1¤Ä¤ÏÃ¯¤â¤¬»×¤¦TPO¤ÎÌäÂê¤À¡£¤½¤Î¾ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤«¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¡¢ÆüËÜ¤È¤¤¤¦¹ñ¤Î¼Ò²ñ¤äÊ¸²½¤ÎÃæ¤Ç¿Í¡¹¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ëÅ¬ÀÚ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤«ÈÝ¤«¤Ç¤¢¤ë¡£¿¿²Æ¤Ë¤Ê¤ëÅÙ¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡¢Ïª½Ð¤Î¹â¤¤Éþ¤òÃå¤¿½÷À¤¿¤Á¤Ë¤Ï´íµ¡´¶¤¬Ë³¤·¤¤¤È¤«¡¢¿¦¾ì¤Ç¤ÏÃËÀ¤¬ÌÜ¤Î¤ä¤ê¾ì¤Ëº¤¤ë¤¿¤áÉþÁõ¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð2023Ç¯6·î¤Ë¡¢½÷Í¥¡¦¹À¥¤¹¤º¤µ¤ó¤¬¥¢¥¹¥ì¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÔÆâ¤Î²ñ°÷À©¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥ë¡¼¥à¤Ë¸þ¤«¤¦»Ñ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»ç¿§¤Î¥ì¥®¥ó¥¹¤òÍú¤Ï©¾å¤òÊâ¤¯Èà½÷¤Î¼Ì¿¿¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»Ñ¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£³¹Ãæ¤òïèÊâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤â¡¢¸ø¼°¤Î¾ì¤Ë¤½¤Î»Ñ¤Ç½ÐÀÊ¤·¤¿¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¸ø¶¦¤Î¾ì¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤ÏÈà½÷¤¬¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤ä²¼Ãå¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¤¯¤Ã¤¤êÉâ¤½Ð¤¿¸å¤í»Ñ¤Ë¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤È»×¤¦¤ÈÆ±»þ¤ËÉÔ²÷´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£³¤³°¤Ç¤ÏÈþ¤·¤¯ÃÃ¤¨¾å¤²¤¿¿ÈÂÎ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬1¤Ä¤Î·®¾Ï¤À¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¥¢¥¹¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ç½ÐÊâ¤¯¿Í¤¿¤Á¤¬Â¾¿Í¤ËÈþ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÈÂÎ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡¢¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡Ö¼«¸Ê¸²¼¨Íß¡×¤ä¡Ö¾µÇ§Íßµá¡×¤À¤í¤¦¡£ÉÔÅ¬ÀÚ¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢Îã¤¨¤½¤ì¤¬Èþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÌµ°Õ¼±Åª¤«°Õ¼±Åª¤«¡¢¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ò³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥«¥Ë¥¨¡¦¥¦¥§¥¹¥È¤ÎºÊ¡¢¥Ó¥¢¥ó¥«¡¦¥»¥ó¥½¥ê¤ÎËËþ¤Ê¥Ð¥¹¥È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é»Ñ¤Ë¡¢³¹¤Ç¤â¤·½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢ÌÜ¤ò¤½¤é¤µ¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Èà½÷¤Î¼«¸ÊËþÂÅª¤ÊÍßµá¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÉÔ²÷´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍýÍ³¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ë¡£¥¢¥¹¥ì¥¸¥ã¡¼¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤ß¤ó¤Ê°Õ¼±¤¬¹â¤¯¡¢Èþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¸½¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£Ãå¤ä¤¹¤µ¤ä¼ÂÍÑÀ¤«¤é¤«¡¢ÅÔÆâ¤ÎÈË²Ú³¹¤ä´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤ÏÇ¯Îð¤òÌä¤ï¤º¡¢¥à¥Á¥à¥Á¤·¤¿¡É¤ï¤¬¤Þ¤Þ¥Ü¥Ç¥£¡É¤Î¿Í¤ä¡¢¤¿¤ë¤ó¤À¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤¬Ïª¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥®¥ó¥¹»Ñ¤Î³°¹ñ¿Í¤òÅÙ¡¹ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Î¿Í¤¬Á°¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤éÌÜ¤Î¤ä¤ê¾ì¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´¶ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤êÃå¤ä¤¹¤¤¤À¤±¤À¤í¤¦¤È¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¥»¥ë¥Õ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÎÌµ¤µ¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡£¡ÖÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤À¤é¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤ÎÊÐ¸«¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤À¡£¤É¤ó¤Ê³°¸«¤Ç¤â¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¿ÈÂÎ¤ò°¦¤·¤ÆÁ°¸þ¤¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤è¤¦¤È¤¤¤¦¥Ü¥Ç¥£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¾ÎÍÈ¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¹¥¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤òË«¤á¾Î¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¶¯Í×¤µ¤ì¤ë¤¤¤ï¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¼ÂÍÑÀ¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¹¥ì¥¸¥ã¡¼¤À¤¬¡¢¤¤¤¯¤é¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â»ä¤ÏÃå¤é¤ì¤Ê¤¤¡£