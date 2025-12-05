この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザーの鳥海翔氏が年末相場を読む!『来年以降も株価は上がるのか?2025年12月の米国株価はどういう動きをするのか解説します!』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、自身のYouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で「来年以降も株価は上がるのか？2025年12月の米国株価はどういう動きをするのか解説します！」と題した動画を公開。「12月は株価が上がりやすい」という通説（アノマリー）をデータで検証し、2025年12月の株価動向について3つの根拠を基に解説した。



鳥海氏はまず、「12月は株価が上がりやすい」というアノマリーについて、1950年代以降のS&P500の月別データを提示。通常の月では株価が上がる確率は約60%であるのに対し、12月は約70%に上昇。期待リターンも通常月の0.7%から1.4%へと倍増する傾向があると説明した。氏は、これを「いわゆるアノマリーの話」としつつも、単なる経験則ではないと指摘する。



その上で、鳥海氏は2025年12月も株価が上昇する可能性が高い理由として3つの要因を挙げた。



第一の要因は「利下げサイクル」である。アメリカの政策金利は2023年をピークに下降局面にあり、「金利が下がると企業は資金調達がしやすくなるため、株価は上がりやすくなる」と解説。特に12月は来年度の見通しが立ちやすく、機関投資家が動きやすいシーズンであることも追い風になるとした。



第二に「勝ち組セクターがはっきりしている」点を挙げる。2024年から2025年にかけては「マグニフィセント・セブン」と呼ばれる巨大テック企業群が市場を牽引しており、投資対象が明確であると指摘。これらの企業はS&P500全体の3～4割を占め、業績も好調なため、その影響力は大きいと語った。



第三の要因は「機関投資家のポジション調整」だ。12月末は、投資信託などを運用する機関投資家にとって「その年の成績表」が確定する重要な時期。市場平均（S&P500）を上回る成績を出すため、年末にかけて市場を牽引している好調な銘柄（マグニフィセント・セブンなど）を買い増す動きが活発化しやすいという。この動きが、結果的に株価全体を押し上げる一因になると分析した。



これらの分析を踏まえ、鳥海氏は2025年末の投資戦略として、NISA枠や余剰資金がある場合は12月中の投資も有効だと提案。さらに、2026年1月以降の戦略についても、12月の相場がプラスで終わった場合は翌年も好調な傾向があるため「1月に一括投資」、マイナスだった場合は「積立投資で様子見」といった具体的なアイデアを示し、動画を締めくくった。