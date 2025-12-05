日本と違って賞金付き！でもエントリーフィーは値上がりで100万円超… 米女子予選会のお金事情
＜Qシリーズ（最終予選） 初日◇4日◇マグノリア・グローブGC（アラバマ州）◇フォールズC＝6643ヤード・パー71、クロッシングスC＝6664ヤード・パー72＞米国女子ツアーの来季出場権をかけたQシリーズ（最終予選）は第1ラウンドが順延となった。9日（火）の予備日も使用し、5日間90ホールストロークプレーでの完走を目指す。ただ、あす以降も悪天候が予想されており、進行がさらに遅れた場合は、ホール数を調整する可能性もあるとしている。
【写真】ヘビを投げてご満悦のシブコ
8月に1次予選、10月に2次予選が行われ、最終予選には世界各地から116人が集まった。日本勢は、来季のトップ出場カテゴリーを得られなかった渋野日向子と西村優菜、2次予選を通過した櫻井心那、下部エプソン・ツアーを主戦場にして昇格を目指す伊藤二花の4人がエントリー。上位25位タイまでが来季のツアーカードを獲得し『カテゴリー15』に入る。Qシリーズは、日本でいうところのQT（クオリファイングトーナメント）にあたる。来季の出場資格が得られるだけでなく、賞金もかけられている。通常のトーナメントの賞金には及ばないが、総額は15万ドル（約2300万円）と太っ腹。第4ラウンド終了後のカットラインを突破した選手全員に支払われ、その時点の順位に基づいた賞金額となる。昨年のトップ通過選手は1万5000ドル（約230万円）を獲得。2位は1万5000ドル（約230万円）…と続き、ツアーカードを逃した選手全員にも1000ドル（約15万円）が支払われた。ただ、この予選会に参加するための“エントリーフィー”は超高額。1次予選、2次予選、最終予選それぞれで支払う必要がある。1次から勝ち上がった場合は最終予選の参加費が免除されるものの、3000ドル（1次）＋3500ドル（2次）＋0ドル（最終）で合計6500ドル（約100万円）の出費となる。2次から出場する選手は4500ドル（2次）＋2000ドル（最終）。最終から出場できる選手は、ツアーメンバーなどは3000ドル、ノンメンバーは6500ドルとなっている。基本的には予選が免除になってもエントリーフィーは免除にならない…というルールで、昨年よりも合計で1000ドルもアップした。日本女子のQTは賞金がかけられていない。エントリーフィーはファーストが4万円、ファイナルが5万円（ともに税別）と設定されている。ちなみに、日本男子のQTでは賞金が準備されており、昨年のトップ通過は200万円。2位110万円、3位70万円と割り振られ、21位以下の選手全員に2万5000円が与えられた。ただ、エントリーフィーは22万円となっている。
プロゴルファーの金谷拓実と吉本ここね、今年1月に結婚していたことを公表 所属先も正式発表
