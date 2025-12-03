この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ポイ活と投資に関する情報を発信するYouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」のネコ山氏が、「楽天税はじまるwww 楽天ギフトはお布施グッズに 三井住友カード ポイ活民を地獄に落とす」と題した動画を公開。楽天ギフトカードの仕様変更と、三井住友カードの特典条件改定という、ポイントサービス利用者にとって重要な2つの変更点について解説した。



まず、楽天ギフトカードが2025年12月15日よりリニューアルされ、仕様が大幅に変更される。これまでコンビニなどで販売されていた「バリアブルカード」形式から、券種が固定されたカードに変更。最大の変化は、購入した額面金額に対し、受け取れる楽天キャッシュの金額が少なくなる点だ。ネコ山氏はこれを実質約3%の手数料が発生する「楽天税」と表現し、「買った途端に資産が減る」と指摘した。この変更により、クレジットカードから電子マネーへのチャージを繰り返してポイントを多重取りする、いわゆる「チャージ錬金」ルートが大きな影響を受けることになる。



対策として、ネコ山氏はクレジットカードから「JAL Pay」や「ANA Pay」を経由し、「楽天Edy」にチャージ、そこから「楽天キャッシュ」へ交換するルートを紹介。ただし、楽天Edyから楽天キャッシュへの交換はAndroid端末の楽天ペイアプリが必要となるため、iPhoneユーザーは別途Android端末を用意する必要があると注意を促した。その上で、楽天モバイルの「1円スマホ」キャンペーンや、ドコモのahamoで提供されている月額38円の「Google Pixel 9a」レンタルなどを、安価に端末を入手する方法として挙げた。



さらに、三井住友カード ゴールド（NL）などで提供されている、年間100万円の利用で年会費が永年無料になる特典（通称：100万円修行）についても改定が発表された。2026年3月1日より、「au PAY」「Kyash」「JAL Pay」「バンドルカード」へのチャージが、年間利用額の集計対象外となる。これにより、多くのポイ活ユーザーが利用してきた修行達成ルートが利用できなくなる。ネコ山氏は、現時点では「Revolut」へのチャージは対象外に含まれていないものの、これもMastercardブランドからのチャージに限られると補足した。



楽天ギフトカードの仕様変更は2025年12月15日から、三井住友カードの集計対象外利用の追加は2026年3月1日から適用される。ポイントサービスを取り巻く環境が厳しくなる中、利用者には自身の利用状況に合わせた戦略の見直しが求められそうだ。