11月30日、元アンジュルムのメンバー・中西香菜が、自身のXを更新。夫との離婚を匂わせる投稿が続き、心配を集めている。

「中西さんは、2019年にアンジュルムを卒業し、いったん芸能界を引退しています。その後、YouTube活動やアクセサリーブランドを立ち上げたのち、2021年にはガールズグループ・Youplusメンバーとして再デビューしましたが、2023年には同グループは解散。

今年1月には、“日本一稼ぐ弁護士” のキャッチフレーズで知られる福永活也氏との結婚を発表していました。福永氏は、SNS上での過激な言動が話題になることも多いのですが、中西さんは『勘違いされやすいですが、本当に優しくて誠実な方です』と投稿。

福永氏も結婚報告の際、『長年アイドル活動に全力で取り組み、胆力や覚悟や責任感がとても強い自立した女性です』とべた褒めしており、お互いにのろけあうラブラブぶりでした」（芸能記者）

以降、双方のSNSで、各国で旅行を楽しむ様子を公開。8月には、結婚式をあげたときのショットも投稿し、幸せな結婚生活を送っているようにみられていた。

直近でも、11月21日、《福ちゃんのお誕生日にRED SEAのDesert Rockへ 岩に囲まれていて忘れられない景色になりました！》と、夫婦でサウジアラビアを訪れていることを明かしていた。

だが、30日になると、いきなり意味深な内容がつづられた投稿を連投しているのだ。

《この状況やっぱりしんどく、ご飯の後話し合いすることになった どうなっても悔いなし！》

《話し合いが終わって相手の方からもう離れたいと言われました！よく頑張った自分！》（どちらも現在は削除済）

まるで離婚を匂わせているかのような内容に、ファンから心配の声が殺到。SNSでは「夫婦仲は大丈夫なの？」という反応が多数寄せられた。

一方、中西は29日に「仲良く出来ますように！」と題したブログ記事を投稿。《仲良しでいる状況はどこにいても何をしてても楽しく幸せな時間でした》としつつ、《逆に喧嘩した時は地獄です！笑》としている。さらに、

《同じことで何度もぶつかってしまったり、過去のトラウマを乗り越えつつありますがたまに思い出してしまったり、自分自身の至らない点が多すぎます。私は自分のことしか考えていないと言われて、たしかにそうでそうなのかもしれないです》

などとつづっていた。

中西と福永氏の本当の仲は、どのようなものなのか。中西に確認すると「上手く伝えることが苦手なので夫に相談してメールして頂きました」と返事が。その後、福永氏から、以下の返答があった。

《一昨日、妻が僕と話し合いをした結果、僕から離れると言われたといったポストをした件で、お騒がせしてすみません。

離れるというのは離婚するという趣旨では全くなく、関係性がやや複雑な時に半日程度、別々に過ごしてみようという程度の話でした。

と言いますのも、付き合い出してから一年以上の間、ほぼ365日24時間一緒に過ごすという生活をしていたため、半日程度離れるだけでも大事に感じてしまいました。

それを妻が勢いで投稿したところ、若干多くの方に注目してただき、妻もそれ自体に戸惑ってはいますが、関係性は通常の夫婦以上には良好です。

今も一緒に金沢旅行中ですし、12月4日からは2人で2ヶ月間のヨーロッパ旅行に行ってきます。

また旅先からも2人の写真や動画をSNSに投稿していくと思いますので、そういった情報も合わせて扱っていただければ幸いです。》

四六時中一緒にいることから、数カ月に一回程度、軽いけんかのようなものはあったとしながら、これまで表には出してこなかったという。中西も、今回の投稿については「安易に投稿しすぎてご心配おかけしました」と話しているということだ。

こうした経緯を明かしたうえで、プライベート写真まで提供してくれた福永氏。夫婦仲は、すこぶる良好のようだ！