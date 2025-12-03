¾®³ØÀ¸¥Û¥¹¥È¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¡¡9Ç¯·Ð²á¡¢¹â¹»À¸¤Ë¡ª¶âÈ±¡õ¶ÚÀ¹¤ê¤«¤é·ãÊÑ¡¡YouTuberÂ³¤±¤ëÊì¤Ø¤ÎËÜ²»¤â
¡¡¡È¾®³ØÀ¸¥Û¥¹¥È¡É¤È¤·¤ÆÀ¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡ÖÎ°¤Á¤ã¤í¡Ê¤ê¤å¤¦¤Á¤ã¤í¡Ë¡×¤È¡¢¤½¤ÎÊì¤Î¡Ö¤Á¤¤¤á¤í¡×¤¬¡¢11·î28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ーÈÖÁÈ¡Ö¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season2¡×Âè13ÏÃ¤ËÅÐ¾ì¡£¥Û¥¹¥È¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é9Ç¯¤ò·Ð¤¿¸½ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈæ³Ó¡ª¾®³ØÀ¸¥Û¥¹¥È¢ª¸½ºß¡¡Ê·°Ïµ¤¤¬Á´Á³°ã¤¦
¡¡9Ç¯Á°¡¢¶âÈ±¤Ë¶ÚÀ¹¤ê¥Ø¥¢ー¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡Ö¾®³ØÀ¸¥Û¥¹¥È¡×¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÎ°¤Á¤ã¤í¡£¸½ºß¤Ï¹â¹»2Ç¯À¸¤È¤Ê¤ê¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÍî¤ÁÃå¤¤¤¿É÷ËÆ¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÀÄÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢Êì¤Î¤Á¤¤¤á¤í¤Ï¡¢²ÈÂ²·ÏYouTuber¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤ä»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤²ÈÂ²¤ÎÆü¾ï¤ò±Ç¤·¤¿Æ°²è¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï80Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤¤¤á¤í¤ÏYouTube¤ÎºÇ¹â¼ý±×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ¿¤¤¤È¤¤Ï·î¤Ë200Ëü±ß¼å¤Ï¤«¤»¤¤¤À¡×¤È¹ðÇò¡£²ÈÂ²¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤òÊñ¤ß±£¤µ¤º¸ø³«¤¹¤ë¤À¤±¤Ë±ê¾å¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¤Ç¼ýÆþ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤Î½¬¤¤»ö¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡È¤´¤á¤ó¡¢¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡É¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¿Æ¤¬°ì¿Í¤À¤í¤¦¤È¶ìÏ«¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤¤·¡¢¿ÍÊÂ¤ß°Ê¾å¤Î¹¬¤»¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤Ò¤È¤ê¿Æ¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Â©»Ò¤ÎÎ°¤Á¤ã¤í¤Ï¡¢YouTube¤Ç¾ï¤Ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ëÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂçÊÑ¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¾Ð´é¡£¾®³ØÀ¸¥Û¥¹¥È¤Îº¢¤«¤éÆ°²è¤Î»£±Æ¤ò¡È»Å»ö¡É¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÏÃ¤·¡¢¤à¤·¤í¡ÖÊì¤ÏËÍ¤è¤ê¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²È»ö¤â¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢´¶¼Õ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¡È¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¡É¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÎ°¤Á¤ã¤í¤Ï¸½ºß¡¢¹â¹»¤Ëºß³ØÃæ¡£¹»Æâ¤Ç¤âÀ®ÀÓÍ¥½¨¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¿ô³Ø¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÂç³Ø¤ÎÍý³ØÉô¤Ç¿ô³Ø¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¿Ê³Ø¤Ø¤Î°ÕÍß¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¾Íè¤ÎÌ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖYouTuber¤ÏÉÔ°ÂÄê¤Ê¿¦¶È¡£³ØÈñ¤È¤«¤ÇÊì¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¡×¤È¸½¼ÂÅª¤Ê²óÅú¡£ºÇ¸å¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¤Á¤¤¤á¤í¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤Ï¤¤¡¢»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÂ¨Åú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
